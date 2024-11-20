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20 листопада 2024, 8:55

На які держпрограми підтримки варто розраховувати бізнесу в 2025 році

У 2025 році на програми стимулювання національних виробників закладено щонайменше 36 млрд грн. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

У 2025 році на програми стимулювання національних виробників закладено щонайменше 36 млрд грн.
Фото: depositphotos

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На які програми підтримки варто розраховувати бізнесу

«Ми продовжимо реалізовувати політику „Зроблено в Україні“, яка стимулює залучення інвестицій у реальний сектор, посилює несировинний експорт та розвиває внутрішнє виробництво. Тож на програми підтримки виробників ми передбачили щонайменше 36 млрд грн», — наголосилаСвириденко.

Наступного року Уряд продовжить фінансувати програму «Доступні кредити 5−7−9%», яка робить банківське кредитування доступним для підприємців. У держбюджеті на 2025 рік на її реалізацію закладено 18 млрд грн.

  • єОселя

Для підтримки та розвитку будівельної галузі, а також українців, які хочуть мешкати в Україні та мати гідні житлові умови, Уряд продовжить фінансування програми єОселя. Нещодавно умови програми були сфокусовані на купівлі нового житла, що дає додатковий стимул для розвитку будівництва та суміжних сфер. У 2025 році єОселя отримає 9,3 млрд грн.

  • Власна справа

Також наступного року продовжиться фінансування програми грантів на старт власної справи для мікро- і малого бізнесу. Отримати грант може як той, хто лише планує відкрити перший бізнес, так і досвідчений підприємець. Одним з напрямків програми «Власна Справа» є гранти для ветеранів та другого з подружжя.

  • «Гранти для виробників»

Для підтримки переробних підприємств буде реалізовуватись програма «Гранти для виробників». Підприємець може отримати до 8 млн грн для купівлі потрібного обладнання чи техніки. У 2025 році передбачено 1,37 млрд грн на гранти для розвитку переробних підприємств.

На початку наступного року Уряд розподілить фінансування і на інші програми.

  • Програма компенсації вартості української сільгосптехніки

Зокрема, держава продовжить реалізовувати програму компенсації вартості української сільгосптехніки, яка стимулює с/г машинобудування. Вона передбачає, що аграрії можуть придбати українську техніку і отримати компенсацію 25% від її вартості. У наступному році на її фінансування передбачений 1 млрд грн.

  • Індустріальні парки

Уряд продовжить підтримку індустріальних парків, яка сприяє залученню інвестицій і розвитку регіонів. У 2025 році планується виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури індустріальних парків.

  • Проєкти зі значними інвестиціями

У наступному році в Україні продовжить діяти механізм держпідтримки проєктів зі значними інвестиціями. Якщо підприємець інвестує від 12 млн євро, він зможе через різні механізми отримати компенсацію до 30% капітальних інвестицій. Очікується виділення 1 млрд грн на компенсацію приєднання до мереж і будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.

  • Програма часткової компенсації купівлі української техніки

На реалізацію програми часткової компенсації купівлі української техніки та обладнання також планується надати 1 млрд грн. Завдяки цьому покупці зможуть отримати компенсацію 15% вартості української техніки та обладнання, від автобусів до когенераційних установок.

  • «Національний кешбек»

У 2025 році очікується продовження дії програми «Національний кешбек». На її реалізацію очікується розподіл на початку року 1 млрд грн. Ця програма дозволяє сформувати додатковий попит на українські товари з боку громадян, а також змінює споживчі звички українців, щоб українське стало товаром першого вибору. Споживачі купують товари українського виробництва та отримають 10% кешбеку від держави.

  • Розмінування

Також бюджетом передбачено виділення 1 млрд грн на компенсацію витрат аграрному сектору за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadim531
Vadim531
20 листопада 2024, 9:15
#
Главная программа это новые податки вот на них и надо розраховувать
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