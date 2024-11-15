Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 мільярда від МВФ — Шмигаль

Україна розраховує отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі $1,1 млрд наприкінці грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з місією МВФ.

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«Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду», — зазначив прем'єр.

За його словами, сторони обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачені меморандумом щодо співпраці з МВФ, і прогрес України, який Фонд оцінює дуже високо.

«Торкнулися макрофінансових питань та потреб нашої держави у зовнішньому фінансуванні. Уряд підготував проєкт держбюджету до другого читання. Розуміємо, як фінансуватимемо ключові видатки. Маємо тут надійну підтримку з боку МВФ, Світового банку, США та ЄС через програму Ukraine Facility, фінансування через інструмент ERA», — додав Шмигаль.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 11 листопада керівництво Міністерства фінансів, Нацбанку та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

До шостого перегляду Україна мала виконати чотири структурні маяки:

здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;

оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;

оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

Транші від МВФ

До державного бюджету України вже надійшло шість траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $8,7 млрд із $15,6 млрд, які передбачені програмою.