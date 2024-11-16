Програма «єОселя» вже перевершила показники ринку іпотеки у 2021 році

За два роки роботи в умовах повномасштабної війни програма «єОселя» вже дала більший результат, ніж ринок іпотеки показав у 2021 році. Про це заявив голова правління ПрАТ «Укрфінжитло» Євген Мецгер.

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Показники програми

«На сьогодні „єОселя“ скористалося понад 14 тисяч родин, а сума виданих кредитів вже наближається до цифри у 23 мільярди гривень. Завдяки „єОселі“ дах над головою отримали більш ніж 8,5 тисяч дітей, а всього ж було прокредитовано 848 тисяч квадратних метрів», — зауважив він.

Мецгер підкреслив, що «Укрфінжитло» розглядає «єОселю» не тільки як соціальну програму, мета якої — аби якомога більше українців мали власну домівку.

«Ми бачимо програму як інструмент відбудови нашої країни, який несе мультиплікативний ефект на економіку, інструмент, який може стати драйвером у будівництві нерухомості та спонукатиме українців повертатися та будувати своє життя в Україні», — наголосив Мецгер.

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Він додав, що «Укрфінжитло» націлене залучати ресурси для реалізації програми не тільки на національному, а й на міжнародному ринку.