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5 жовтня 2024, 8:20

Уряд змінив умови «єОселя» на користь забудовників

Кабмін змінив вимоги до житла, яке можна придбати за програмою пільгової іпотеки «єОселя», заборонивши більшості категорій позичальників брати кредити на придбання квартир у будинках віком понад 3 роки. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 4 жовтня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кабмін змінив вимоги до житла, яке можна придбати за програмою пільгової іпотеки «єОселя», заборонивши більшості категорій позичальників брати кредити на придбання квартир у будинках віком понад 3 роки.

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Що змінили

Відтепер для більшості громадян залишається можливість взяти пільговий іпотечний кредит за програмою лише на нове або здане в експлуатацію житло не більше ніж три роки тому.

Зараз пільгову іпотеку можна брати на квартири у Києві або обласних центрах у будинках віком до 10 років, таку можливість наразі залишили тільки для ВПО.

«Нові вимоги до віку нерухомості допоможуть розвитку будівельної та суміжних галузей. Внутрішньо переміщеним особам ми надали можливість купувати житло за програмою віком до 10 років. Також така можливість передбачена для ветеранів та членів їх родин, військовослужбовців, правоохоронців, медиків, вчителів та науковців в регіонах, що найбільш постраждали від війни та відчувають брак нового житла — Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях», — розповів заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Читайте: За два роки дії «єОселя» видано іпотечних кредитів на 21 млрд гривень

Яке житло можна придбати

Загалом, оновлені правила «єОселі» передбачають можливість придбати житло за програмою:

  • віком до 10 років: ВПО, членам їх родин, за умови, що ті беруть іпотеку в інтересах ВПО — у всіх регіонах; військовослужбовцям та правоохоронцям, медикам, педагогам, науковцям, ветеранам та членам сімей тощо — в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях;

  • віком до трьох років: військовослужбовцям та правоохоронцям, медикам, педагогам, науковцям, ветеранам та членам сімей у решті регіонів. Всі інші громадяни зможуть купувати квартири і будинки віком до трьох років на всій території країни.

Водночас рішенням уряду визначено, що брати участь у програмі «єОселя» не зможуть ВПО, якщо вони або члени їх родини вже отримали пільгову іпотеку коштом гранту Кредитної установи для відбудови (KfW).

Рішення набуде чинності через 30 днів після публікації, а норми щодо житла, яке беруть в іпотеку в інтересах ВПО — 18 грудня.

Страхування квартир від наслідків воєнних дій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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