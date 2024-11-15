Кабмін затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації

Кабінет Міністрів завершив аудит і змінив порядок бронювання працівників від мобілізації. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду.

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«Як і обіцяли, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників», — зазначив прем'єр.

Він заявив, що за результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути.

Перш за все, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.

«Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради „тіньової“ домовленості про бронювання», — сказав Шмигаль.

Бронювання через «Дію»

Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через «Дію». Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

«Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання», — повідомив очільник уряду.

Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими. Про це він повідомив під час інтерв'ю у телемарафоні про план перемоги.

Читайте: Зеленський: Запропоновані моделі економічного бронювання — несправедливі

8 жовтня Кабінет міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.