За 10 місяців 2024 року понад 2,3 мільйона українців скористалися послугами Приватбанку для отримання міжнародних грошових переказів. Про це повідомляє пресслужба банку.
14 листопада 2024, 16:35
З початку року 2,3 млн українців отримали понад $4 мільярди через міжнародні перекази Приватбанку
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Зазначається, що з початку року клієнти банку отримали понад 21,1 млн переказів на суму більше ніж $4 млрд. При цьому 98% усіх операцій були зараховані на картки через Приват24 та інші цифрові канали обслуговування.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у лютому 2024 року Приватбанк запустив прямі грошові перекази з Канади в Україну.
Джерело: Мінфін
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