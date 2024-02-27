Приватбанк запустив прямі грошові перекази з Канади в Україну

Українці відтепер зможуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству Приватбанку та канадської фінтех компанії RemitBee. Про це повідомив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

До кінця березня 2024 року перший переказ на суму до 250 канадських доларів з Канади в Україну через нового партнера PrivatMoney можна буде зробити безкоштовно. Мінімальна сума переказу становить всього 10 доларів.

Як зробити переказ

Надіслати з Канади в Україну переказ RemitBee можна через сайт чи мобільний додаток компанії.

Отримати переказ RemitBee через PrivatMoney можна автоматично на картку (якщо відправник вказав дані картки одержувача), з контрольним номером переказ можна отримати в Приват24 (вебсайт і мобільний додаток), ТСО, АТМ, через відділення банку, службу підтримки клієнтів 3700 та онлайн допомогу в чаті в Приват24.