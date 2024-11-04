У 2023 році колектори в Україні заробили 737 мільйона

У 2023 році колекторські компанії в Україні згенерували 737 млн грн виручки, що майже на 18% більше ніж у 2021-му. Про це йдеться у дослідженні аналітиків R&D центру YouControl.

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Хто отримав найбільший приріст

Найбільший приріст — у 190 разів — показало ТОВ «Саніго». А лідером за виручкою у 145 млн грн є ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» Сергія Тігіпка.

Як працює ринок колекторів в Україні

У Реєстрі станом на жовтень 2024 року зафіксовано 79 колекторських компаній, 4 з яких вже виключені зі списку. У 2021 році до нього додалися 62 юрособи, у 2022-му — 5. Реєстр поповнили ще по 6 колекторських компаній у 2023-му і 2024 році відповідно.

Де «пасуться» колектори

У столиці зареєстровано 57 з 79 проаналізованих підприємств. Ще 2 компанії — на Київщині. В Запорізький та Чернігівській областях розміщені 6 і 5 юросіб відповідно.

По три компанії на Дніпропетровщині та Одещині. А також по одній компанії зареєстровано у Кіровоградській, Львівській та Полтавській області.

Більшість колекторських компаній (36) працюють за КВЕДом «Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій». Ще 20 фірм з досліджуваного переліку працюють у сфері права.

З досліджуваного списку 24 колекторські компанії пов’язані із 11 фінансово-промисловими групами в системі YouControl.

Нагадаємо

У 2023 році колекторським компаніям України вдалось перевищити фінансові показники майже на 18% в порівнянні з довоєнним 2021 роком, і на 70% в порівнянні з 2022-м.

За останні майже 3 роки збільшилась кількість учасників колекторського ринку — 6 компаній у 2023 році, 6 фірм за 9 місяців 2024-го. І 2 компанії, що внесені до Реєстру у 2022 році ще до початку вторгнення.

Станом на жовтень в Реєстрі 79 компаній.