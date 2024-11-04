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4 листопада 2024, 17:45

У 2023 році колектори в Україні заробили 737 мільйона

У 2023 році колекторські компанії в Україні згенерували 737 млн грн виручки, що майже на 18% більше ніж у 2021-му. Про це йдеться у дослідженні аналітиків R&D центру YouControl.

У 2023 році колекторські компанії в Україні згенерували 737 млн грн виручки, що майже на 18% більше ніж у 2021-му.
Фото: depositphotos

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Хто отримав найбільший приріст

Найбільший приріст — у 190 разів — показало ТОВ «Саніго». А лідером за виручкою у 145 млн грн є ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» Сергія Тігіпка.

Як працює ринок колекторів в Україні

У Реєстрі станом на жовтень 2024 року зафіксовано 79 колекторських компаній, 4 з яких вже виключені зі списку. У 2021 році до нього додалися 62 юрособи, у 2022-му — 5. Реєстр поповнили ще по 6 колекторських компаній у 2023-му і 2024 році відповідно.

Де «пасуться» колектори

У столиці зареєстровано 57 з 79 проаналізованих підприємств. Ще 2 компанії — на Київщині. В Запорізький та Чернігівській областях розміщені 6 і 5 юросіб відповідно.

По три компанії на Дніпропетровщині та Одещині. А також по одній компанії зареєстровано у Кіровоградській, Львівській та Полтавській області.

Більшість колекторських компаній (36) працюють за КВЕДом «Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій». Ще 20 фірм з досліджуваного переліку працюють у сфері права.

З досліджуваного списку 24 колекторські компанії пов’язані із 11 фінансово-промисловими групами в системі YouControl.

Нагадаємо

У 2023 році колекторським компаніям України вдалось перевищити фінансові показники майже на 18% в порівнянні з довоєнним 2021 роком, і на 70% в порівнянні з 2022-м.

За останні майже 3 роки збільшилась кількість учасників колекторського ринку — 6 компаній у 2023 році, 6 фірм за 9 місяців 2024-го. І 2 компанії, що внесені до Реєстру у 2022 році ще до початку вторгнення.

Станом на жовтень в Реєстрі 79 компаній.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
4 листопада 2024, 18:08
#
Дивно як вони примудряются це робити. Знаю про один випадок коли людина заборгувала 6000 гривен. Ці дятли вже пів року дзвонять на мій новий номер телефону та шлють мені СМСки про цей борг. А це свідчить що десь мінімум півтора роки до цього цей номер був неактивний після чого був виставлений на продаж. І ці півтора роки дятли так само намагались туди дзвонити та погрожувати СМСками. Тож вже мінімум два роки вони займаются цією дурною роботою яка крім збитків їм нічого не принесе. А це ж не тільки витрати на дзвінки та СМСки, але й витрати на роботу тих людей що дзвонять і ввімкнувши дурника намагаются дізнатись де ж подівся їх боржник.
+
+15
bonv
bonv
4 листопада 2024, 20:30
#
Труби колекторні…
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