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4 листопада 2024, 10:12

У МВФ назвали неефективним повторне запровадження 50% податку на прибуток банків

Запровадження 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, вважає заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард. Таке рішення підриває довіру до політики і не є ефективним, сказав він в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

Запровадження 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, вважає заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Податки на непередбачувані доходи застосовуються лише на один рік, в іншому випадку за це потрібно платити політичну ціну.

«Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики», — Лессард.

За його словами, банки після повторного введення 50% податку на прибуток можуть змінити свою політику прибутку в очікуванні чергового такого підвищення.

Читайте: Оподаткування банків на 50% може завдати більше шкоди, ніж користі — Пишний

Лессард вважає, що банкам слід підготуватися до третього разу, адже є ймовірність, що це станеться знову. Йдеться про стабільно високу потребу України у внутрішніх доходах протягом багатьох років, пояснив він.

З урахуванням подолання політичних труднощів, повʼязаних із підтримкою у Верховній Раді ініціатив щодо підвищення податків, «найкращим вибором буде підвищення податків у довгостроковий, ефективний спосіб, що принесе вам дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків, коли наступного року все одно залишиться розрив у доходах», додав Лессард.

Читайте: На чому заробляють банки і чому 50% податок на прибуток для них — це чесно

Нагадаємо

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Водночас депутати не проголосували правку, яка підвищувала військовий збір із доходів фізосіб та його запровадження для ФОПів.

Не підтримав парламент і підвищення військового збору для військових, який залишився на рівні 1,5%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 листопада 2024, 10:36
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Вибачте, 400 млрд гривневої ліквідності хто в 2022 році надрукував? НБУ. І хто на цьому заробив? Банки, бо через депозитні сертифікати по 25% НБУ утривував гривневу ліквідність від массового потрапляння на ринок. Вони заробили шалені гроші, а заплатили ми всі інфляцією і падіннім курсу. Нехай тепер банки теж заплатять.
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