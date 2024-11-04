У МВФ назвали неефективним повторне запровадження 50% податку на прибуток банків

Запровадження 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, вважає заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард. Таке рішення підриває довіру до політики і не є ефективним, сказав він в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

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Що відомо

Податки на непередбачувані доходи застосовуються лише на один рік, в іншому випадку за це потрібно платити політичну ціну.

«Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики», — Лессард.

За його словами, банки після повторного введення 50% податку на прибуток можуть змінити свою політику прибутку в очікуванні чергового такого підвищення.

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Лессард вважає, що банкам слід підготуватися до третього разу, адже є ймовірність, що це станеться знову. Йдеться про стабільно високу потребу України у внутрішніх доходах протягом багатьох років, пояснив він.

З урахуванням подолання політичних труднощів, повʼязаних із підтримкою у Верховній Раді ініціатив щодо підвищення податків, «найкращим вибором буде підвищення податків у довгостроковий, ефективний спосіб, що принесе вам дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків, коли наступного року все одно залишиться розрив у доходах», додав Лессард.

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Нагадаємо

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Водночас депутати не проголосували правку, яка підвищувала військовий збір із доходів фізосіб та його запровадження для ФОПів.

Не підтримав парламент і підвищення військового збору для військових, який залишився на рівні 1,5%.