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19 вересня 2024, 15:14

Оподаткування банків на 50% може завдати більше шкоди, ніж користі — Пишний

Національний банк України не підтримує цього року повторне застосування ставки 50% на податок на прибуток для банків. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Національний банк України не підтримує цього року повторне застосування ставки 50% на податок на прибуток для банків.
Фото: facebook.com/pyshnyy

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Він також нагадав в цьому контексті те, як Нацбанк ставився до рішення попереднього, коли банківська система отримала підвищений рівень відсоткової ставки за екстраординарний 50% і як єдина галузь української економіки отримала підвищену постійну ставку податку на прибуток 25%.

«До речі, жодна інша галузь української економіки не оподатковується за таку ставку. Національний банк на той момент підтримав це рішення. Більш того, ми активно комунікуючи з банками змогли сформувати позицію банківського сектору і банківської індустрії, які дуже відповідально поставились до цього рішення і з розумінням», — зазначив Пишний.

За його словами, це потребувало відповідних зусиль комунікації з міжнародними фінансовими групами і з приватним сектором.

«Цього року, на жаль, ми бачимо, що ризики і шкода від цього рішення можуть переважати насправді фіскальний ефект», — зазначив голова НБУ.

За розрахунками регулятора, фіскальний ефект від оподаткування банківської системи за підвищеною ставкою в розмірі 50% цього року з приватного сектору може дати не більше 19 млрд грн.

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«В той час, як ефект від оподаткування державних банків буде знеболюваний тим, що буде відбуватися перерозподіл тих коштів, які державні банки перераховують до державного бюджету у вигляді дивідендів. Банківський сектор — це єдина сфера і єдина галузь української економіки, в якій діє обмеження на розподіл прибутку і дивідендів», — заявив Пишний.

Гривневе кредитування

Він також зазначив, що гривневе кредитування юридичних осіб зросло на 16% з початку року. Кредитування фізичних осіб зросло на 28%.

Очільник НБУ підкреслив, що ставки кредитування на сьогодні знаходяться на рівні 2019 року.

«Банківська система активно долучилася до того, щоб підтримати розвиток кредитування, і ми бачимо, як нарощується конкуренція і зростають кредитні апетити, що створює додаткові спроможності. Через те цього разу ми вбачаємо, оподаткування банків за додатковою ставкою в розмірі 50% як крок, який може мати більше ризиків і більше шкоди, ніж користі», — додав Пишний.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 17 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 11416-д про підвищення податків у першому читанні.

До законопроєкту додали пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.

НБУ вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і хоче до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
19 вересня 2024, 15:36
#
Все вірно! Підніміть податки лише ФОПам, цього буде більш ніж достатньо для «перемоги»:)
+
+15
Criptor82
Criptor82
19 вересня 2024, 15:58
#
Хай скажуть дякую, що тільки 50%. З повітря роблять прибутки, з людей та реального сектору економіки «шкуру деруть», щей ділитись не хочуть «нехарасьо», Володимир Іліч казав що треба ділитись:)
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