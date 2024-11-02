Джефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимумі

Засновник Amazon Джефф Безос продовжує продавати акції компанії. 1 листопада він продав понад 16 млн акцій і заробив на цьому майже $3 млрд, свідчать дані Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

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Угода відбулася, коли акції компанії практично перебували на історичному максимумі. Нагадаємо, що вчора вони додали за підсумками дня понад 6%, наблизившись до позначки $200 за штуку, після виходу звітності за 3 квартали, які сподобалися інвесторам, оскільки основні показники в ньому перевершили прогнози на Уолл-стріт. Зараз капіталізація Amazon сягає $2,08 трлн.

Нагадаємо, що Безос цього року вже продавав акції компанії. Це сталося у лютому, вперше з 2021 року. І ще аналогічні продажі були здійснені цього літа.