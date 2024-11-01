Інвесторам приготуватися: які інсайди розкриють нові спікери «Жити на відсотки»

Одна з найважливіших конференцій року для інвесторів «Жити на відсотки» пройде у Києві вже на початку листопада. З особливою відповідальністю до неї готуються топові експерти, які планують поділитися з гостями заходу найважливішими новинами про інвестиції та стратегії примноження капіталу.

Хто стане спікерами цьогоріч і які нові обличчя з’являться на конференції - розповідаємо детальніше.

Спікери та теми

Понад 20 експертів поділяться своїм досвідом на конференції «Жити на відсотки». Це — практикуючі інвестори з різних сфер бізнесу, які точно надихнуть учасників заходу на нові звершення, до того ж зможуть підказати, як краще діяти за різних обставин, як прийняти правильне рішення та якого плану слід дотримуватися для досягнення своїх цілей.

Цьогоріч на конференції з’являться нові обличчя — експерти, які виступлять на «Жити на відсотки» вперше. Серед них Олександра Нікітіна, адвокатка та експерт з міжнародного оподаткування, партнерка міжнародної юридичної компанії ECOVIS BONDAR & BONDAR LAW BUREAU, автор юридичного подкасту BEPS.space. Темою її виступу стане «Податки інвестора: про що варто знати». Експертка підніме важливі питання про підвищення військового збору до 5% та вплив цього рішення на дохід інвесторів, про особливості декларування інвестиційного доходу від різних активів таких як фондовий ринок, нерухомість, криптовалюта, а також дасть практичні поради щодо оптимізації податків та уникнення подвійного оподаткування.

Ще одним новим обличчям конференції стане Олена Набатова, блогер, криптоінвестор, авторка книги «Фінансовий геній». Засновниця жіночого клубу «ВІЛЬНА». Вона розповість про інвестиції у криптовалюти та про дієві стратегії на цьому шляху. Інвестори зможуть розібратися, як зрозуміти ринок, щоб вигідно купувати і продавати криптовалюту, що саме варто включати у свій портфель, а також як контролювати свої емоції страху та жадібності.

Серед спікерів також Кирило Єжов, директор з розвитку бізнесу, дослідницька компанія Kantar Ukraine; Іван Компан, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club; Михайло Пацан, інвестор та фінансовий консультант, засновник Академії фінансової грамотності та WEB3 університету «Learn to earn Global»; Григорій Кукурудза, партнер у Ukraine Economic Outlook; Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S; Дмитро Карпіловський, інвестор, співзасновник УкрІнвестКлуб; Андрій Журжій, засновник та обличчя Inzhur; Олександр Чорний, співзасновник «Перший земельний інвестиційний фонд», сервісу земельних інвестицій Zeminvest та маркету землі Доброзем та ще багато інших фахівців з найрізноманітніших сфер діяльності, які готові не лише поділитися власним досвідом, а й дати відповіді на усі питання.

Як потрапити на конференцію?

«Жити на відсотки» пройде 9 листопада у Києві. Для того, щоб долучитися, слід прибати квитки за посиланням. На учасників чекають виступи експертів, участь у розіграші призів, можливість долучитися до нетворкінгу та особисто поспілкуватися з фахівцями своєї справи.

Для тих, хто не зможе прийти на захід особисто, є можливість придбати квитки для участі онлайн. Для усіх гостей передбачений запис конференції та доступ до презентацій усіх спікерів.

Поспішіть придбати квитки вже сьогодні і отримайте свою порцію натхнення та мотивації на конференції «Жити на відсотки».