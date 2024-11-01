Кабмін спростив умови 0% кредитування для встановлення сонячних та вітрових електростанцій для населення

Кабінет міністрів розширив коло потенційних отримувачів пільгового кредитування на придбання та встановлення гібридних систем електропостачання у приватних домогосподарствах. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Відповідні зміни передбачені постановою «Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії». Постанову ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Деталі

Ухвалена постанова, зокрема, передбачає збільшення загальної площі об'єкта нерухомості з 250 до 300 кв. метрів.

Також уряд у 2 рази збільшив термін подання фізособою (одержувачем кредиту) до банку копій документів, що підтверджують придбання та введення в експлуатацію гібридної системи електропостачання — з 90 до 180 календарних днів.

Крім того, уточнюється механізм встановлення гібридної системи електропостачання: відтепер можна встановлювати та здійснювати монтаж придбаного обладнання самостійно або із залученням спеціалізованих організацій.

«Після початку реалізації програми щодо пільгового кредитування Міненерго та Фонд розвитку підприємництва отримали багато звернень від громадян щодо спрощення умов та розширення кола можливих отримувачів пільгового кредитування.

Сьогоднішнє рішення Уряду спрямоване на посилення енергетичної безпеки держави в умовах руйнації об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок військової агресії рф проти України", — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо

Програма пільгових кредитів почала працювати у липні 2024 року. За її умовами держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту становить до 480 000 грн.