У жовтні Нацбанк збільшив продаж валюти до максимуму з початку року

Національний банк у жовтні 2024 року купив на міжбанківському валютному ринку $2 млн і продав $3 429,9 млн. Чистий продаж валюти становив $3 427,9 млн проти $3 213,2 млн минулого місяця. Про це свідчать дані НБУ .

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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з вереснем 2024 року на $214,7 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $121,2 млн;

продав $26 927,3 млн;

чистий продаж валюти становив $26 806,1 млн.

Зазначимо, що продаж валюти у жовтні на $3,43 млрд — це максимальне значення з початку 2024 року. Крім того, це майже рекордна кількість валюти. Більше за весь час було у грудні 2023 року, коли НБУ продав валюту на $3,55 млрд.