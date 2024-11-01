У жовтні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько $1,4 млрд пільгового зовнішнього фінансування від МВФ та Канади. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
У жовтні до держбюджету надійшло $1,4 мільярда пільгового фінансування від міжнародних партнерів
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Зазначається, що залучені кошти $1,1 млрд від Міжнародного валютного фонду Україна отримала в результаті успішного п’ятого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, та ще два достроково.
Фінансування обсягом майже $300 млн від Канади передбачено Четвертою додатковою угодою з Урядом Канади щодо залучення відповідного кредиту. Кошти надаються на пільгових умовах: строк 10 років, процентна ставка — 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.
Загалом у 2024 році зовнішнє фінансування сягає $25,9 млрд, із яких гранти — $6,6 млрд. А від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад $99,4 млрд.
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Куди спрямовуються гроші
Залучені кошти спрямовуються на фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.
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