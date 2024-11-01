Світовий банк оголосив про підтримку українського бізнесу на $593 мільйони

Світовий банк оголосив про започаткування в Україні нової програми розвитку приватного сектору на $593 млн — Програми стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE). Про це повідомляє пресслужба банку.

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Нова програма має підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств (МСП), а також допоможе створити та зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць.

«RISE покращить ефективність державної підтримки малого та середнього підприємництва з акцентом на зелену конкурентоспроможність. Програма сприятиме покращенню умов ведення бізнесу за допомогою цифрових послуг відповідно до моделі „держава для бізнесу“ (G2B) та надасть можливість МСП отримати доступ до експортних ринків», — йдеться у повідомленні.

За впровадження програми відповідатиме Міністерство економіки.