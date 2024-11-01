НБУ зобов’язав банки повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків

Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого «дроблення бізнесу». Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Застосування таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем з метою ухилення від сплати податків, що полягають у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб'єктів господарювання, зокрема залучення фізичних осіб-підприємців, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Про це йдеться в листі НБУ до банків, небанківських установ та банківських асоціацій.

Нацбанк надіслав банкам та небанківським установам приклади та ознаки, які можуть свідчити про зв’язки між юридичною особою та ФОП (Група).

На думку Національного банку, такими ознаками можуть бути:

випадки надання однією особою до фінансової установи пакета документів

спільна адреса місця знаходження юридичної особи та ФОП;

спільне місце реалізації товарів і послуг (адреса магазину, інтернет-сайту);

юридична особа та/або ФОПи мають спільних власників, представників,

бухгалтерів, довірених осіб тощо;

у ФОП зазвичай немає необхідних ресурсів для ведення діяльності,

включаючи діяльність з юридичною особою;

Про зв’язки між юридичною особою та ФОПами можуть свідчити також інші ознаки, зокрема, характер операцій, включаючи їх обсяг, регулярність і мету.

Додатковими ознаками щодо належності клієнтів до Групи, можуть бути:

значні надходження на рахунки ФОП від юридичної особи або інших суб'єктів господарювання Групи;

сплата юридичною особою послуг ФОП, вартість яких складно оцінити (оренда, маркетингові, інформаційні послуги, реклама тощо);

надання юридичною особою фінансової допомоги ФОП;

значний обсяг фінансових операцій за рахунками новоствореного ФОП;

здійснення ФОП фінансових операцій протягом короткого періоду часу

(два-три місяці) на загальну суму, що досягає граничного обсягу доходу на рік відповідно до обраної групи платників податків;

послідовне здійснення групою ФОП діяльності, зазначеної в попередньому абзаці;

використання одного платіжного терміналу фінансової установи кількома суб'єктами господарювання.

Вищезазначений перелік ознак не є вичерпним. Фінансові установи мають право визначати самостійно інші ознаки, що можуть свідчити про відповідні зв’язки.

В НБУ зауважили, що дистанційний спосіб встановлення ділових відносин у цьому випадку має високі ризики невжиття фінансовими установами належних заходів у сфері протидії відмиванню коштів / фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ), що вимагає запровадження дієвих заходів з організації належної системи ПВК/ФТ, включаючи процеси належної перевірки клієнтів та управління ризиками.

Як зазначив регулятор у листі, якщо за результатами аналізу встановлено належність клієнтів до Групи, є підстави вважати, що діяльність суб'єкта господарювання може бути пов’язана з ухиленням від сплати податків, відповідно фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції (діяльність), а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених ризиків у порядку, визначеному законодавством у сфері фінансового моніторингу.

«Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та підвищити ефективність управління ризиками», — йдеться у повідомленні Нацбанку.