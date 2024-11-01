Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 696 410 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 листопада 2024, 8:29
Втрати ворога за 31 жовтня: 1 460 російських окупантів, 6 танків, 1 ракета та 25 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 696410 (+1460) осіб,
- танків — 9162 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 18470 (+20) од,
- артилерійських систем — 20039 (+26) од,
- РСЗВ — 1244 (+1) од,
- засоби ППО — 994 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18088 (+25),
- крилаті ракети — 2628 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 28038 (+77) од,
- спеціальна техніка — 3579 (+9).
Джерело: Мінфін
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