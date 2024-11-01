Як запустити власний криптообмінник у 2024 році

Криптовалюти в Україні — величезний ринок, обсягами в сотні мільярдів доларів. На ньому заробляють всі: як кінцеві користувачі цифровими активами, так і компанії, які їх обслуговують. Зокрема, й криптообмінники, кількість яких постійно збільшується. Що таке криптообмінник, на чому він заробляє, та що потрібно для відкриття такого бізнесу у 2024 році?

Згідно даних аналітичної компанії Chainalysis, із липня 2023 року до червня 2024 року надходження криптовалют до України перевищили показник у $106 млрд, а сама країна посідає шосте місце у світі за рівнем їх впровадження. Українці активно користуються криптою з декількох причин. Бо вона одночасно є:

інвестиційним інструментом, який дає змогу заробляти в перспективі;

торговим активом, який дозволяє заробляти тут і зараз;

засобом платежу, який не має транскордонних обмежень (багатьох українців ця властивість сьогодні особливо приваблює).

Очевидно, що це — величезний ринок, який потребує власної фінансової інфраструктури. Зокрема, криптообмінників — зручних платіжних шлюзів, що об'єднують цифрові та фіатні валюти. Працюють вони так: клієнт вказує, який актив хоче придбати і номер гаманця для його зарахування, після цього переказує свої кошти та отримує придбані. Все.

Вони значно простіші у використанні, ніж криптобіржі, які створені для активної торгівлі. Останні також дозволяють обмінювати крипту та фіат між собою, але вони перевантажені зайвим функціоналом, непотрібним для більшості клієнтів. Обмінники ж виконують одне завдання — обмін, але роблять це швидко, безпечно, без зайвих перевірок та обов‘язкових реєстрацій. Тому популярність їхніх послуг постійно зростає.

На чому заробляє криптообмінник

Звичайно, послуга обміну надається небезкоштовно. Криптообмінники мають декілька джерел заробітку.

Комісії. Це головна стаття доходу будь-якого такого сервісу. Зазвичай, вона варіюється в діапазоні 1−5% (рідко більше) від суми угоди, залежно від пари валют та способу оплати.

Арбітраж. Обмінники часто відслідковують ціну певного актива на декількох платформах. Іноді вона може несуттєво відрізнятись. Цей розрив платформи використовують для безризикового арбітражу: купляють, де дешевше, а продають, де дорожче. Це може приносити додатковий прибуток.

Здорожчання резервів. Щоб завжди мати можливість здійснювати обмін, криптообмінники змушені зберігати ліквідність: тримати певну кількість валют у резерві. Так само, як і пункти обміну фіатних валют завжди тримають в касі певну кількість готівки. Ринкова вартість такого «резервного портфелю» може змінюватись. Якщо обмінник здатен зберігати цю ліквідність, утримуючи отриману від користувачів криптовалюту до моменту її здорожчання, то це можна розглядати як форму інвестування.

Технічна база

Створення такого простого, на перший погляд, сервісу, як криптообмінник, вимагає чимало часу, зусиль та ресурсів. І більше всього їх іде, безперечно, на софт. Тобто на розробку технічного рішення та його подальше обслуговування. Є два варіанти вирішення цього питання.

1. Власна розробка

Це шлях для тих підприємців, хто має власне бачення реалізації такого сервісу. Власна розробка — можливість створити свій унікальний продукт, розвивати його і заробляти на цьому. Але цей варіант складний, і він точно не для всіх.

Його головний недолік — вартість і тривалість розробки. Остаточна ціна та терміни залежатимуть від того, хто розроблятиме продукт: власна команда чи залучена через аутсорсинг, який рівень інтеграцій з блокчейнами та безпеки він передбачає. За дуже приблизними оцінками, на створення якісного програмного продукту власними силами може піти від 8 до 18 місяців, залежно від функціоналу, а коштуватиме це від $250 тис. до $500 тис., а може й більше. Такі витрати можуть стати на заваді для багатьох підприємців, охочих заробляти на обміні крипти.

2. Придбання готового рішення

Варіант запуску криптообмінника з придбанням вже готового софту має декілька суттєвих переваг. Пояснюємо на прикладі розробника програмного забезпечення для таких сервісів — BoxExchanger.

Вартість. Купити обмінник криптовалют під ключ від BoxExchanger коштує приблизно у 20−50 разів дешевше, ніж розробка самописного рішення. Вартість оренди коштуватиме від $250, а придбання індивідуального рішення оцінюється після узгодження всіх деталей.

Технічна підтримка. Продукт від BoxExchanger підтримується розробниками на постійній основі: регулярно виходять нові оновлення функціоналу, інтеграції з платіжними рішеннями. Також команда техпідтримки збирає зворотній звʼязок від користувачів, щоб покращити платформу.

Клієнтська підтримка. Розробники BoxExchanger допомагають у запровадженні та налаштуваннях свого продукту.

Доступ до моніторингів. На основі продукту від BoxExchanger працює чимало користувачів. Тому платформам, які його використовують, набагато легше виходити до моніторингів обмінних пунктів. Останні — важлива складова криптовалютної інфраструктури. Вони збирають та відслідковують дані з обмінників, дозволяють ранжувати їх за різними параметрами: резерв валют, рейтинг, відгуки, безпекова складова. Допомагаючи таким чином користувачам обирати кращий сервіс.

Якщо моніторинг вже знає софт обмінника, розуміє, які безпекові рішення там використовуються, той швидше потрапляє до переліку сервісів, що відслідковуються.

Безпека. BoxExchanger підтримує безпеку продукту за допомогою регулярних аудитів та суворих стандартів якості.

Це якщо загалом казати про переваги варіанту придбання вже готової технічної бази для сервісу обміну. Але у скрипта від BoxExchanger є й свої власні переваги:

зрозумілі детальні інструкції, які значно спрощують процес налаштування та запуску;

інтуїтивний користувацький інтерфейс, який допоможе швидко освоїтися з системою без тривалого навчання;

масштабованість — рішення від BoxExchanger спрощує горизонтальне та вертикальне масштабування системи, що дозволяє легко адаптуватися до зростаючої кількості користувачів;

сучасні технології — рішення від BoxExchanger базується на сучасних технологіях Node.js, MongoDB та Nuxt.js, що забезпечує переваги в продуктивності, безпеці та користувацькому досвіді.

Власний криптообмінник — один із варіантів заробляти на величезному ринку криптовалют, який постійно зростає і привертає до себе все більше уваги. Що важливо: заробляти без спекуляцій і високоризикових угод.

Запуск такого проєкту вимагає чималих зусиль. Треба подбати про юридичні аспекти (зареєструвати компанію, отримати ліцензію), створити резервні фонди для забезпечення ліквідності, вкластись у маркетинг (стратегію просування, що включає SEO, рекламні кампанії, співпрацю з партнерами тощо). Але найскладніший етап — розробку технічного рішення — можна перекласти на плечі професіоналів, і отримати всі необхідні інструменти в одному продукті без додаткових оплат. Саме це пропонує BoxExchanger.