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31 жовтня 2024, 12:55

MicroStrategy залучить $42 млрд для купівлі BTC, у Bitwise спрогнозували біткоїн по $200 000: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

OKX оголосила про створення фонду на $10 мільйонів для підтримки екосистеми TON

Венчурний підрозділ біржі OKX, організація The Open Platform і компанія Folius Ventures запустили фонд Telegram Growth Hub на $10 млн. Він націлений на підтримку проєктів, що сприяють зростанню екосистеми The Open Network (TON).

Як зазначили учасники проєкту, фонд сконцентрується на трьох сферах:

  • інструменти для адаптації користувачів і навчання. Як пояснюється в релізі, це проєкти, націлені на зниження порога входження в екосистему;
  • торгові можливості. Сюди належать ті проєкти, які можуть запропонувати інноваційні функції в цій галузі;
  • розширення екосистеми мінізастосунків у Telegram. Детальніше про цю категорію продуктів у месенджері в окремому матеріалі.

Учасники програми отримають всебічну підтримку від засновників фонду, йдеться в релізі. Це капітал на розвиток і залучення користувачів, доступ до ресурсів та інфраструктури контрагентів, наставництво і маркетингове просування.

Наприкінці листопада стартує перша двомісячна програма акселерації. Для неї буде відібрано 10 перспективних проєктів, зазначено в релізі. Подати заявку можна до 29 листопада 2024 року включно.

MicroStrategy планує залучити $42 мільярди для купівлі біткоїнів

Технологічна компанія MicroStrategy опублікувала звіт за третій квартал 2024 року. У ньому фірма оголосила про плани з залучення $42 млрд протягом трьох років для купівлі біткоїнів.

«Як і раніше, ми націлені на збільшення вартості, створюваної для наших акціонерів, за рахунок використання цифрової трансформації капіталу. Тому оголошуємо про стратегічну мету із залучення капіталу в розмірі $42 млрд протягом наступних трьох років, включно з $21 млрд у вигляді акцій і $21 млрд у вигляді цінних паперів із фіксованим доходом… Ми плануємо використати додатковий капітал для купівлі більшої кількості біткоїнів як резервного активу», — заявив виконавчий директор MicroStrategy Фонг Ле.

Також у звіті сказано, що у третьому кварталі компанія залучила $2,1 млрд у вигляді акціонерного та боргового капіталу. Крім того, MicroStrategy збільшили біткоїн-портфель на 11% за квартал, а річна прибутковість від інвестицій в першу криптовалюту зросла до 17,8%.

Проте MicroStrategy скоригувала свою цільову прибутковість від інвестицій в біткоїна на 2025−2027 роки до діапазону від 6% до 10%.

Станом на 30 вересня 2024 року на балансі компанії зберігалося 252 220 BTC. Операційні витрати компанії за три місяці склали $514,3 млн, збільшившись на 301,6% порівняно з попереднім кварталом. Зокрема, операційні витрати включають збитки від знецінення цифрових активів, які склали $412,1 млн порівняно з $33,6 млн у третьому кварталі 2023 року.

Canary Capital подала заявку на спотовий ETF на базі Solana

Криптоінвестиційна компанія Canary Capital подала заявку S-1 в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) на реєстрацію спотового ETF на базі Solana.

Згідно з документом, фірма має намір «забезпечити доступ до ціни Solana (SOL), яку утримує Траст».

Кастодіан і адміністратор продукту не уточнюються.

«Розвинена DeFi-екосистема Solana забезпечує стійку ончейн-активність, що підтверджується кількістю щоденних транзакцій, активних і нових адрес, зберігаючи при цьому низькі комісії для користувачів», — заявили у компанії.

SOL перебуває на п’ятому місці за ринковою капіталізацією в рейтингу CoinGecko з показником у $82,23 млрд. Актив торгується в районі $174 — на 32,7% нижче від досягнутого три роки тому ATH на позначці приблизно $260.

У жовтні Canary Capital подала аналогічні заявки на запуск спотових ETF на базі XRP від Ripple і Litecoin.

У Bitwise спрогнозували біткоїн по $200 000

Інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган допустив зростання котирувань першої криптовалюти до рівня $200 000. За його словами, крах долара США для цього не обов’язковий.

«Коли ви інвестуєте в біткоїн, ви насправді робите дві ставки одночасно: що біткоїну вдасться зарекомендувати себе як новий актив для збереження вартості, а також що уряди будуть зловживати фіатними валютами та збільшувати попит на активи для збереження вартості», — написав він.

Капіталізація біткоїна — приблизно 7% від показника золота в $18 трлн. Якщо біткоїн «дозріє» і досягне 50%, то його ціна злетить вище $400 000, вважає Хоуган.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Uuu123
Uuu123
31 жовтня 2024, 14:16
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Зачем писать полный бред о хотелках идиотов
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penetrator1963
penetrator1963
31 жовтня 2024, 14:31
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Биткоин по 200к. наша песня хороша, начинай сначала)) возможно, к 2200 году.
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Kharakternyk
Kharakternyk
31 жовтня 2024, 15:41
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200К — це всього лиш х2,7. Для біткойну, який з легкістю робить х10, це вже питання 12−13 місяців.
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