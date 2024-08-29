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29 серпня 2024, 10:02

«Прозора Мережа»: В Україні тестують новий платіжний сервіс, який працюватиме на блокчейні

До кінця року в Україні може зʼявитися новий платіжний сервіс — проєкт «Прозора Мережа», до якого долучились 11 банків з-поміж членів профільної асоціації НАБУ, Rozetka та міський застосунок «Київ цифровий». Про це йдеться у матеріалі Forbes.

До кінця року в Україні може зʼявитися новий платіжний сервіс — проєкт «Прозора Мережа», до якого долучились 11 банків з-поміж членів профільної асоціації НАБУ, Rozetka та міський застосунок «Київ цифровий».
Фото: forbes.ua

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В чому особливість

До кінця року на українському ринку може зʼявитися нова система миттєвих платежів «Прозора Мережа», що працюватиме на блокчейн. Зараз проєкт на стадії закритого тестування між банками учасниками, каже координатор проєкту та керівник комітету з ІТ та кібербезпеки в НАБУ Валерій Даниленко.

Його особливість — перекази між фізособами та оплата покупок у інтернеті чи навіть офлайн-магазинах без посередництва карткових платіжних систем. В Україні зараз домінують платежі через банківські картки. 99,7% з них проходять через Visa та Mastercard.

Які банки долучилися

Поки до ініціативи приєдналося 11 українських банків, здебільшого невеликих. Найбільші - ОТП, Південний та Кредит Дніпро. Серед партнерів на сайті проєкту зазначені також Rozetka, мережа терміналів City24 та міський застосунок «Київ Цифровий».

«План — залучити 60−70% гравців банківського ринку, мета — охопити половину ринку P2P-переказів та 25−30% трансакцій в e-commerce, кажуть координатори «Прозорої мережі».

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Який інтерес банків

Промо миттєвих платежів, напрацювання клієнтського досвіду та зниження вартості еквайрингу, особливо, при проведенні мікроплатежів (до 150 грн), каже радник Незалежної Асоціації Банків України (НАБУ) Кирило Чередніченко.

«Коли ви безготівково сплачуєте проїзд в метро чи автобусі через карткові системи, для банка такі транзакції збиткові», — стверджує він.

«Прозора Мережа» пропонуватиме вдвічі нижчу комісію (0,5%) на прийомі платежів для бізнесу та безкомісійні P2P-перекази. «Одна з причин успіху подібних локальних рішень в Європі та Світі, наприклад PIX, — еквайрингова комісія у 0,22% для торговця у порівнянні від 1% до 2.2% які просять традиційні платіжні системи, — каже Чередніченко».

Джерело: Мінфін
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