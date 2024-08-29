«Прозора Мережа»: В Україні тестують новий платіжний сервіс, який працюватиме на блокчейні

До кінця року в Україні може зʼявитися новий платіжний сервіс — проєкт «Прозора Мережа», до якого долучились 11 банків з-поміж членів профільної асоціації НАБУ, Rozetka та міський застосунок «Київ цифровий». Про це йдеться у матеріалі Forbes.

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В чому особливість

До кінця року на українському ринку може зʼявитися нова система миттєвих платежів «Прозора Мережа», що працюватиме на блокчейн. Зараз проєкт на стадії закритого тестування між банками учасниками, каже координатор проєкту та керівник комітету з ІТ та кібербезпеки в НАБУ Валерій Даниленко.

Його особливість — перекази між фізособами та оплата покупок у інтернеті чи навіть офлайн-магазинах без посередництва карткових платіжних систем. В Україні зараз домінують платежі через банківські картки. 99,7% з них проходять через Visa та Mastercard.

Які банки долучилися

Поки до ініціативи приєдналося 11 українських банків, здебільшого невеликих. Найбільші - ОТП, Південний та Кредит Дніпро. Серед партнерів на сайті проєкту зазначені також Rozetka, мережа терміналів City24 та міський застосунок «Київ Цифровий».

«План — залучити 60−70% гравців банківського ринку, мета — охопити половину ринку P2P-переказів та 25−30% трансакцій в e-commerce, кажуть координатори «Прозорої мережі».

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