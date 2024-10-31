Meta Марка Цукерберга збільшила квартальний виторг до рекорду

Meta Platforms Марка Цукерберга у третьому кварталі 2024 року збільшила чистий прибуток на 35%, а виручку — на 19%, до рекорду. Обидва показники перевершили прогнози ринку.

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Прибуток компанії

У липні-вересні чистий прибуток компанії склав $15,69 млрд проти $11,58 млрд роком раніше. Прибуток у розрахунку на акцію зріс до $6,03 з $4,39 за середнього прогнозу опитаних FactSet аналітиків на рівні $5,22 на акцію.

Квартальний виторг Meta підвищився до $40,59 млрд з $34,15 млрд роком раніше. Консенсус-прогноз експертів для цього показника становив $40,21 млрд. На частку рекламних доходів припало понад 98% виторгу.

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Кількість переглядів рекламних повідомлень у програмах Meta зросла на 7%, середні розцінки на рекламу — на 11%.

Середня кількість щодня активних користувачів (daily active people, DAP) у сервісах компанії (Facebook, Instagram, Messenger та WhatsApp) на кінець вересня становила 3,29 млрд, що на 5% вище за показник роком раніше. Аналітики в середньому очікували, що DAP становитиме 3,31 млрд.

За прогнозом Meta, у четвертому кварталі її виторг досягне $45−48 млрд (консенсус-прогноз ринку — $46,2 млрд).

Головний виконавчий директор компанії Марк Цукерберг заявив, що Meta планує активно інвестувати у створення ШІ-інфраструктури. Компанія підвищила прогноз мінімальних капіталовкладень на 2024 рік до $38 млрд з $37 млрд. Верхня межа прогнозу зберігається на рівні $40 млрд. У минулому кварталі капіталовкладення Meta склали $9,2 млрд.

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У третьому кварталі компанія викупила власні акції на суму $8,86 млрд і виплатила $1,26 млрд у вигляді дивідендів.

Акції Meta подешевшали на 3,1% на додаткових торгах у середу після публікації звітності. З початку 2024 року їхня вартість зросла на 67,2%.