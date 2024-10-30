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30 жовтня 2024, 16:44

«Prozorro.Продажі» запускає факторинг для малого та середнього бізнесу

Система продажу держмайна «Prozorro.Продажі» 30 жовтня запустила сервіс факторингу для бізнесу. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Система продажу держмайна «Prozorro.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Цифровий продукт призначений для розв'язання проблеми касових розривів та надання малим і середнім підприємствам альтернативного джерела фінансування для операційної діяльності. Завдяки факторингу підприємці, які беруть участь у державних закупівлях, можуть швидко отримувати кошти без застави.

«Розвиток малого та середнього бізнесу — це один із ключових пріоритетів держави. Завдяки цьому сервісу замовник отримує більше потенційних постачальників, вищу конкуренцію і кращі ціни. А бізнес водночас може раніше отримати оборотні кошти й інвестувати їх у подальший розвиток чи масштабування виробництва. Прозорро.Продажі забезпечить зручність створення заявки на факторинг і широкий доступ до найкращих пропозицій від банків-факторів», — розповіла Перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

На відміну від кредиту, факторинг не потребує окремої застави і дозволяє отримати кошти за виконане постачання на підставі лише документів про виконання контракту. Це швидко, зручно і доступно. Факторинг допоможе розвивати економіку, реалізовувати стратегію підтримки малих та середніх підприємств Міністерства економіки України", — зазначив Григорій Легенченко, член правління АТ «Прозорро.Продажі».

Наразі обсяг ринку публічних закупівель становить 10−20 млрд грн на рік, з яких факторинг є важливим інструментом щонайменше для 3−5%. І ще 11−23 млрд складає ринок приватних закупівель, для яких згодом сервіс факторингу також стане доступний.

Партнерами проєкту стали Ощадбанк, ПУМБ, UGB, Укрпошта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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