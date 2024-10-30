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30 жовтня 2024, 9:30

Компаніям із прифронтових територій почнуть видавати спецдовідки для іноземних банків

Кабмін вніс зміни до постанов від 7 травня 2022 року № 562 та від 6 грудня 2022 року № 1364. Рішення ухвалено, щоб сприяти припиненню блокування трансакцій українських компаній із прифронтових територій іноземними банками, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кабмін вніс зміни до постанов від 7 травня 2022 року № 562 та від 6 грудня 2022 року № 1364.
Фото: kmu.gov.ua

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Деталі

Зміни передбачають удосконалення системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.

Як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, компаніям та підприємцям із прифронтових територій для здійснення зовнішньоекономічної діяльності видаватимуть довідки (українською або англійською мовою) щодо їх місцезнаходження з відображенням статусу території.

«Таким чином, іноземні банки зможуть коректно визначати та застосовувати статус конкретного населеного пункту України, в якому знаходиться український суб'єкт господарювання», — зазначили у Мінреінтеграції.

Читайте: У Нацбанку стурбовані масовим блокуванням платежів іноземними банками у прифронтових регіонах

Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», Нацбанк рекомендував українським банкам сприяти розв'язанню проблем із розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами клієнтів, зареєстрованих на території частково окупованих росією областей.

Нацбанк рекомендував українським банкам перед ініціюванням платежу пояснювати іноземним фінустановам зміст операції та надавати додаткову інформацію чи документи щодо української компанії.

Крім того, банки мають деталізувати платіжні повідомлення, зазначаючи у відповідних полях інформацію стосовно підконтрольності Україні населеного пункту, де зареєстрований клієнт-платник.

У разі блокування коштів українським банкам радять звернутися до банку, який заблокував платіж, щодо з’ясування підстав відмови та узгодження обсягу додаткової інформації, необхідної іноземному банку для здійснення операції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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