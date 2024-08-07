У Нацбанку стурбовані масовим блокуванням платежів іноземними банками у прифронтових регіонах

Нацбанк рекомендував українським банкам сприяти розв'язанню проблем із розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами клієнтів, зареєстрованих на території частково окупованих росією областей. Регулятор направив лист до банків та банківських асоціацій, повідомляє пресслужба регулятора.

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Проблеми з операціями

Підприємці скаржаться, що іноземні банки блокують операції за участю юридичних осіб, зареєстрованих на території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, незалежно від того, чи відповідний населений пункт перебуває під тимчасовою окупацією чи під контролем України. Іноземні банки пояснюють це тим, що не мають достовірного джерела даних про статус таких територій України.

З огляду на це Нацбанк рекомендував українським банкам проводити додаткову комунікацію щодо цього питання з іноземними банками.

При цьому в НБУ визнають, що здебільшого іноземні банки не деталізують підставу для блокування чи відмови від проведення операції, пояснюючи це вимогами внутрішньої політики й процедур комплаєнс, але підставою для цього можуть бути санкційні обмеження.

Що пропонує НБУ

Нацбанк рекомендував українським банкам перед ініціюванням платежу пояснювати іноземним фінустановам зміст операції та надавати додаткову інформацію чи документи щодо української компанії.

Крім того, банки мають деталізувати платіжні повідомлення, зазначаючи у відповідних полях інформацію стосовно підконтрольності Україні населеного пункту, де зареєстрований клієнт-платник.

У разі блокування коштів українським банкам радять звернутися до банку, який заблокував платіж, щодо з’ясування підстав відмови та узгодження обсягу додаткової інформації, необхідної іноземному банку для здійснення операції.

Передісторія

Нагадаємо, що американський краудфандинговий сервіс Buy Me a Coffee припиняє обслуговувати користувачів з України, пояснюючи це антиросійськими санкціями. У службі техпідтримки пояснили, що більше не обслуговуватимуть українські акаунти через те, що «20% території України підпадають під дію санкцій», а співробітникам важки слідкувати за їх дотриманням.