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23 жовтня 2024, 18:56

Фонд гарантування з 2012 року виплатив вкладникам банків понад 100 млрд грн відшкодування

З 26 лютого 2012 року по 1 жовтня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, переданих в управління Фонду, гарантоване відшкодування на загальну суму понад 100 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

З 26 лютого 2012 року по 1 жовтня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, переданих в управління Фонду, гарантоване відшкодування на загальну суму понад 100 млрд грн.
Фото: НБУ

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«З ухваленням у 2012 році оновленого законодавства система гарантування вкладів в Україні зазнала важливих змін. Зокрема, Фонд отримав повноваження виведення банків з ринку. Окрім того, скоротився строк початку виплат з трьох місяців до 20 робочих днів. У рази зросла гарантована сума відшкодування, а на час дії воєнного стану та три місяці опісля виплачується 100% гарантованих вкладів.

Також із початком вторгнення упровадили систему онлайн-виплат через банки-агенти та послугу «Повернення вкладів» у мобільному застосунку Дія. Протягом останніх 12 років Фонд відшкодував більше 100 млрд грн гарантованих вкладів", — пояснює т.в.о. директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,7 млрд грн.

Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. На 1 жовтня поточного року накопичено понад 39,3 млрд грн.

У жовтні 2024 року Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 7,3 млн грн гарантованого відшкодування.

Зокрема, вкладники АТ «Мегабанк» отримали 2,3 млн грн, АТ «АКБ «Конкорд» — 1,6 млн грн, АТ «МР банк» — понад 1,0 млн грн, а також більше 1,0 млн грн відшкодували владникам АТ «Банк Форвард».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня виставляє на продаж активи одинадцяти банків, що ліквідуються, на загальну суму 2,78 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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