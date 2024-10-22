Фонд гарантування виставив на продаж активи банків на 2,8 мільярда гривень

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Що виставили на продаж

«Цього тижня (21−25 жовтня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 11 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2,78 млрд грн», — ідеться у повідомленні.

Із них на суму 2,69 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, на 85 млн грн — об'єкти нерухомості, земельні ділянки та інші основні засоби, на 3 млн грн — дебіторську заборгованість та на 32,2 тис. грн — цінні папери.

Найбільше активів виставлено від АТ «БАНК «Фінанси та Кредит» — права вимоги за кредитами на суму 2,37 млрд гривень.