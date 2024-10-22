Кабмін зменшив видатки на реабілітацію ветеранів на 500 мільйонів. Куди спрямували кошти

Кабінет міністрів перерозподілив кошти на загальну суму близько 740 млн грн, передбачених у держбюджеті на 2024 рік для фінансування програм Міністерства у справах ветеранів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зокрема, Кабмін зменшив фінансування програми «Заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації» на 498,57 млн грн.

Куди спрямували кошти

Ці кошти спрямували на інші програми Мінветеранів:

453,72 млн грн — на виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності осіб, відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

44,85 млн грн — на функціонування Українського ветеранського фонду.

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Крім того, Кабмін зменшив на 241,62 млн грн видатки за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність».

Ці кошти спрямували на виплату субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за житло для сімей учасників бойових дій на території інших держав, а також для осіб з інвалідністю I-II групи з-поміж учасників бойових дій на території інших держав.