Кабінет міністрів перерозподілив кошти на загальну суму близько 740 млн грн, передбачених у держбюджеті на 2024 рік для фінансування програм Міністерства у справах ветеранів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін зменшив видатки на реабілітацію ветеранів на 500 мільйонів. Куди спрямували кошти
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Зокрема, Кабмін зменшив фінансування програми «Заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації» на 498,57 млн грн.
Куди спрямували кошти
Ці кошти спрямували на інші програми Мінветеранів:
- 453,72 млн грн — на виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності осіб, відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- 44,85 млн грн — на функціонування Українського ветеранського фонду.
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Крім того, Кабмін зменшив на 241,62 млн грн видатки за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність».
Ці кошти спрямували на виплату субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за житло для сімей учасників бойових дій на території інших держав, а також для осіб з інвалідністю I-II групи з-поміж учасників бойових дій на території інших держав.
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