Фондові ринки та економіка проходять через різні цикли, а кожен із них створює неоднакові можливості для інвесторів. Під час конференції про особистий капітал та інвестиції «Жити на відсотки 2026» інвестиційний радник, лектор у Біржовому університеті Анатолій Ільченко розповів , як змінюється привабливість різних активів залежно від економічної фази, чому не варто намагатися вгадати момент розвороту ринку та як дисципліна і регулярне ребалансування можуть допомогти інвестору.

Чотири фази економічного циклу

За моделлю, яку використовує Fidelity, економічний цикл поділяється на чотири основні фази: ранню, середню, пізню та рецесію. Вони можуть тривати від року до десяти років, а їхня зміна не відбувається за фіксованим календарем.

Рання фаза характеризується відновленням економіки після спаду. Центральні банки можуть знижувати процентні ставки, кредитування активізується, а фінансові умови стають сприятливішими для бізнесу.

Середня фаза — період найбільш активного економічного зростання, коли прискорюється ВВП, прибутки компаній збільшуються, а кредитування наближається до піку. Водночас центробанки можуть починати задумуватися про посилення монетарної політики, щоб стримати інфляцію.

Пізня фаза супроводжується уповільненням економічного зростання та прибутків бізнесу. Інфляційний тиск може посилюватися, а центральні банки зберігати високі ставки. Це збільшує витрати компаній і створює додатковий тиск на їхні фінансові результати.

Рецесія — період, коли економічна активність погіршується, а бізнес стикається зі складнішими умовами. Водночас для інвесторів, які мають ліквідність і не використовують надмірне кредитне плече, спад може створювати можливості для купівлі активів за нижчими цінами.

Які активи можуть бути привабливими в різні фази циклу

Ільченко наголошує, що привабливість секторів та активів змінюється разом з економічною кон'юнктурою. Тому портфель, який добре працює під час активного зростання, не обов'язково буде оптимальним у період уповільнення.

На ранній фазі інвестор може розглядати акції компаній малої капіталізації, фінансовий сектор, банки, нерухомість, промисловість та споживчі товари. Відновлення кредитування та економічної активності створює сприятливі умови для таких бізнесів.

У середній фазі зазвичай сильнішими можуть бути широкі фондові індекси, зокрема S&P 500, а також технологічний сектор, який часто стає одним із драйверів зростання ринку.

На пізній фазі інвестор може поступово збільшувати частку захисних секторів: охорони здоров'я, товарів повсякденного попиту, комунальних послуг та енергетики. Також варто розглядати облігації й дорогоцінні метали.

Під час рецесії важливо мати ліквідність, щоб не бути змушеним продавати активи за несприятливими цінами. Кеш може використовуватися для поступового входу в ринок після падіння, зокрема в широкі фондові індекси або акції компаній, які інвестор вважає фундаментально сильними.

За словами Ільченка, нерухомість, як і акції, може бути більш привабливою на ранніх та середніх етапах циклу, тоді як у пізній фазі та під час рецесії її привабливість може знижуватися.

Коли варто переходити до облігацій та золота

Облігації та дорогоцінні метали можуть відігравати більш важливу роль у портфелі, коли економіка наближається до пізньої фази циклу. Інвестор може поступово зменшувати частку ризикових активів і збільшувати позиції в інструментах, які потенційно допомагають знизити волатильність портфеля.

Ільченко окремо звернув увагу на довгострокові казначейські облігації США, зокрема ETF на 20−30-річні Treasuries, як на один із можливих захисних інструментів. Водночас їхня ефективність залежить від динаміки процентних ставок, тому вони не є гарантованим захистом від падіння ринку.

Золото та інші дорогоцінні метали, за його підходом, доцільніше розглядати ближче до пізньої фази циклу, коли інвестори починають хеджувати ризики та диверсифікувати портфель.

Чому не варто намагатися вгадати дно ринку

Корекції на фондовому ринку можуть бути як ризиком, так і можливістю. Однак спроби точно визначити момент падіння або розвороту часто виявляються складними навіть для досвідчених інвесторів.

Ільченко радить не орієнтуватися виключно на графіки та короткострокові новини, а оцінювати фундаментальні характеристики компанії: її бізнес-модель, фінансові результати та перспективи. Якщо ціна акції падає, інвестор має спочатку зрозуміти причину, а вже потім вирішувати, чи варто докуповувати актив.

Він також рекомендує заздалегідь визначати правила дій у разі падіння котирувань. Зокрема, прописувати причини купівлі активу, цільові параметри інвестиції, умови продажу та обсяг коштів, який можна використати для збільшення позиції.

Як пережити корекцію: кеш, усереднення та диверсифікація

Одним із важливих елементів інвестиційної стратегії Ільченко називає резерв ліквідності. За його оцінкою, інвестор може залишати приблизно 10−15% портфеля у готівці або інших ліквідних інструментах, щоб мати можливість докуповувати активи під час падіння.

Для довгострокових інвесторів корекції можуть бути можливістю купити акції за нижчою ціною, якщо фундаментальні перспективи бізнесу не погіршилися. Водночас для спекулянтів, які використовують кредитне плече, падіння ринку створює додаткові ризики, зокрема примусового закриття позицій через маржин-кол.

Ще одним підходом є Dollar Cost Averaging (DCA) — регулярне інвестування однакових або заздалегідь визначених сум через певні проміжки часу. Така стратегія дозволяє не намагатися вгадати найкращу точку входу та формувати позицію поступово.

Ільченко також рекомендує диверсифікувати портфель між різними компаніями, секторами та класами активів, а за необхідності використовувати інструменти хеджування. Водночас він застерігає від надмірного захоплення складними стратегіями та кредитними коштами.

Чому портфель потрібно регулярно ребалансувати

З часом співвідношення активів у портфелі може змінюватися навіть без додаткових інвестицій. Наприклад, якщо акції кілька років активно зростають, їхня частка може збільшитися настільки, що портфель стане більш ризиковим, ніж планував інвестор.

Тому Ільченко радить проводити ребалансування приблизно один-два рази на рік або у разі значного відхилення фактичної структури портфеля від запланованої. Це може передбачати продаж частини активів, які зросли, та купівлю тих, які відстають, але залишаються привабливими з фундаментальної точки зору.

Як приклад він навів портфель із 50% акцій та 50% облігацій. Якщо через кілька років акції суттєво зростуть, співвідношення може змінитися, а ризик портфеля — збільшитися. Ребалансування дозволяє повернути його до запланованої структури.

Яким може бути універсальний інвестиційний портфель

Ільченко описав власний підхід до структурування портфеля, який, на його думку, може використовуватися як базова модель для різних фаз ринку, хоча він не є універсальним для кожного інвестора.

Він пропонує розділяти портфель на три основні частини:

Ядро портфеля — приблизно 65% активів. Це основа з акцій великих компаній, ETF на широкі індекси, а також облігацій із кредитним рейтингом не нижче B, бажано вищим. Серед прикладів — фонди на S&P 500.

Сателіти — до 20%. Це більш ризикові або альтернативні активи: дорогоцінні метали, криптовалюти, опціони, IPO, pre-IPO, венчурні інвестиції, акції малих компаній та інші інструменти.

Ліквідність — близько 10% портфеля. Ці кошти залишаються резервом для контролю ризиків та можливого придбання активів під час падіння.

Для великих портфелів інвестор також може розглядати хеджування основних позицій за допомогою опціонних стратегій, зокрема купівлі put-опціонів або використання collar-стратегій.

Головний принцип, який Ільченко підсумував у своєму виступі, — дисципліна важливіша за прогнозування. Ринкові цикли неминучі, але інвестор не повинен намагатися передбачити кожен поворот. Натомість варто мати чіткі правила управління портфелем, резерв ліквідності, план ребалансування та розуміння, чому саме той чи інший актив перебуває в його інвестиціях.