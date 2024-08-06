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6 серпня 2024, 8:33

Кабмін спростив подання заяв на житлові пільги для ветеранів

В Україні триває експериментальний проєкт, який спрощує ветеранам війни процедуру звернення за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг. Про це йдеться у повідомленні на сайти Урядового порталу.

В Україні триває експериментальний проєкт, який спрощує ветеранам війни процедуру звернення за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.
Фото:krasnolucka-gromada.gov.ua

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Що спростили

У спрощеній заяві ветеран війни має зазначити значно меншу кількість інформації, ніж раніше, адже збір даних здійснюється, зокрема, шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами.

  • Заяву можна подати на вебпорталі електронних послуг;

  • Замість ветерана можуть подати заяву: члени родини ветерана (зокрема, чоловік, дружина); непрацездатні батьки; неодружені повнолітні діти з інвалідністю 2 групі з дитинства.

Як подати заяву

  • Через сервісні центри Пенсійного фонду або уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, центри надання адмінпослуг;

  • На адресу органу Фонду;

  • Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або моб.застосунок «Пенсійний фонд».

Читайте: В Україні зросли борги за комуналку. Де живе найбільше боржників (дослідження)

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», від початку повномасштабного вторгнення боргів за комуналку побільшало на третину за даними Єдиного реєстру боржників. Наразі найбільше неплатників зосереджено у Дніпропетровській та Харківській областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
6 серпня 2024, 9:04
#
Замість призначити якісь виплати які сам ветеран буде витрачати туди куди захоче, на ту ж комуналку, чи на проїзд в ОТ, знов повторюють совковий шлях коли ветеран має бігати по кабінетах випрошуючи собі пільги на копійки. А на адміністрування цих копійок бюджет витратить міліарди.
+
+15
0Vitaliy0
0Vitaliy0
6 серпня 2024, 9:12
#
Напевно, ви не розібралися в призначенні та отриманні пільг. Станом на сьогодні пільги отримуються у грошовій формі, які зараховуються на банківський рахунок пільговика. Як, що, коли та де сплачувати обирає сам пільговик.
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