Кабмін спростив подання заяв на житлові пільги для ветеранів

В Україні триває експериментальний проєкт, який спрощує ветеранам війни процедуру звернення за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг. Про це йдеться у повідомленні на сайти Урядового порталу.

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Що спростили

У спрощеній заяві ветеран війни має зазначити значно меншу кількість інформації, ніж раніше, адже збір даних здійснюється, зокрема, шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами.

Заяву можна подати на вебпорталі електронних послуг;

Замість ветерана можуть подати заяву: члени родини ветерана (зокрема, чоловік, дружина); непрацездатні батьки; неодружені повнолітні діти з інвалідністю 2 групі з дитинства.

Як подати заяву

Через сервісні центри Пенсійного фонду або уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, центри надання адмінпослуг;

На адресу органу Фонду;

Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або моб.застосунок «Пенсійний фонд».

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», від початку повномасштабного вторгнення боргів за комуналку побільшало на третину за даними Єдиного реєстру боржників. Наразі найбільше неплатників зосереджено у Дніпропетровській та Харківській областях.