За січень — жовтень 2026 року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів 13,3 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 1,9 млрд грн, або 16,6%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна податкова служба України .

За десять місяців свої податкові зобов'язання виконали 1,1 млн платників

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За даними ДПС, за десять місяців свої податкові зобов'язання виконали 1,1 млн платників. Торік за аналогічний період надходження становили 11,4 млрд грн.

Які регіони сплатили найбільше

Найбільші надходження від податку на нерухомість забезпечили:

Київ — 2,8 млрд грн;

Київська область — 1,4 млрд грн;

Львівська область — 1,4 млрд грн;

Одеська область — 1,3 млрд грн.

Сукупно ці чотири регіони забезпечили 6,9 млрд грн, або майже 52% загальних надходжень.

Хто повинен сплачувати податок на нерухомість

Податок на житлову нерухомість сплачують власники, площа житла яких перевищує встановлені Податковим кодексом норми:

для квартир — понад 60 кв. м;

для житлових будинків — понад 120 кв. м;

за одночасного володіння квартирою та будинком — понад 180 кв. м сумарної площі.

При цьому податок нараховується лише на площу, що перевищує зазначені ліміти.

Як розраховується податок

Ставку податку встановлюють місцеві органи влади. Вона не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, за кожен квадратний метр понад визначену норму.

Таким чином, розмір податку залежить від площі нерухомості та ставки, встановленої місцевою владою.

Фізичним особам податкова надсилає повідомлення-рішення із зазначенням суми до сплати. Після його отримання власник повинен сплатити податок у встановлений законодавством строк.

Якщо власник виявив помилки у нарахуваннях, він може звернутися до податкової для звірки даних. Детальніше про процедуру можна дізнатися на сайті ДПС.