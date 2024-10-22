У росії можуть початися проблеми з оплатою картками Visa та Mastercard

Наприкінці 2024 року у ряду російських банків закінчаться сертифікати безпеки чіпів карток Visa і Mastercard , що може призвести до проблем з платежами. Про це російському РБК розповіли чотири джерела на платіжному ринку та представники найбільших банків, повідомляє The Moscow Times.

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За словами одного зі співрозмовників видання, сертифікати безпеки чіпів можуть не збігатися з терміном дії самих карток та закуповуватися банками на різні терміни: три роки, п'ять років тощо.

До виходу з росії у 2022 році міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard термін дії цих сертифікатів продовжувався, але тепер банки будуть вирішувати самостійно, приймати до оплати ці картки чи ні, зазначив інший співрозмовник.

При цьому функціонування картки залежить від двох банків, які беруть участь у платіжному ланцюжку — банку-емітента та банку-еквайєра. Однак частина платежів у будь-якому випадку може перестати проходити.

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«Це не повинно відбитися на масових операціях, але може викликати проблеми з проведенням відкладених операцій, наприклад, при оплаті проїзду в транспорті або офлайн, тобто у випадках, коли POS-термінал не підключений до Мережі», — говорить одне з джерел.

Карта зі сертифікатом, що минув, точно не перетвориться на «цеглу», оскільки термін його дії — лише один із критеріїв для терміналу при проведенні платежу, зазначив заступник президента — голови правління ВТБ Георгій Горшков.

За його словами, зараз йдуть додаткові тести з такими картками, щоби вирішити це питання.