У росії можуть початися проблеми з оплатою картками Visa та Mastercard

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 жовтня 2024, 13:35

У росії можуть початися проблеми з оплатою картками Visa та Mastercard

Наприкінці 2024 року у ряду російських банків закінчаться сертифікати безпеки чіпів карток Visa і Mastercard, що може призвести до проблем з платежами. Про це російському РБК розповіли чотири джерела на платіжному ринку та представники найбільших банків, повідомляє The Moscow Times.

Наприкінці 2024 року у ряду російських банків закінчаться сертифікати безпеки чіпів карток Visa і Mastercard, що може призвести до проблем з платежами.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами одного зі співрозмовників видання, сертифікати безпеки чіпів можуть не збігатися з терміном дії самих карток та закуповуватися банками на різні терміни: три роки, п'ять років тощо.

До виходу з росії у 2022 році міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard термін дії цих сертифікатів продовжувався, але тепер банки будуть вирішувати самостійно, приймати до оплати ці картки чи ні, зазначив інший співрозмовник.

При цьому функціонування картки залежить від двох банків, які беруть участь у платіжному ланцюжку — банку-емітента та банку-еквайєра. Однак частина платежів у будь-якому випадку може перестати проходити.

Читайте також: росія блокує вихід з країни Raiffeisen і UniCredit — Bloomberg

«Це не повинно відбитися на масових операціях, але може викликати проблеми з проведенням відкладених операцій, наприклад, при оплаті проїзду в транспорті або офлайн, тобто у випадках, коли POS-термінал не підключений до Мережі», — говорить одне з джерел.

Карта зі сертифікатом, що минув, точно не перетвориться на «цеглу», оскільки термін його дії — лише один із критеріїв для терміналу при проведенні платежу, зазначив заступник президента — голови правління ВТБ Георгій Горшков.

За його словами, зараз йдуть додаткові тести з такими картками, щоби вирішити це питання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
potator
potator
22 жовтня 2024, 13:47
#
А можуть и не початіся
+
0
Riojas
Riojas
22 жовтня 2024, 14:00
#
В смысле без малого три года после потужного ухода с рынка там все работало и только теперь могут начаться проблемы, но это не точно?
+
0
Я_ __
Я_ __
22 жовтня 2024, 14:02
#
Правильно, нічого користуватися здобутками Заходу, це все «прадєлкі запада»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають andrewlaser, heretic и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами