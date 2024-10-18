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18 жовтня 2024, 9:02

росія блокує вихід із країни Raiffeisen та UniCredit — Bloomberg

Донедавна західні банки в росії мали мізерну надію, що вони зможуть продати свої місцеві підрозділи та покинути країну-агресорку, але така можливість швидко зникає. Про це повідомляє Bloomberg.

Донедавна західні банки в росії мали мізерну надію, що вони зможуть продати свої місцеві підрозділи та покинути країну-агресорку, але така можливість швидко зникає.

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Російський уряд сигналізує, що він блокуватиме будь-які спроби кредиторів, включаючи Raiffeisen Bank International і UniCredit, продати місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції, за словами джерел, обізнаних з цим питанням.

Це фактично виключає російських покупців, а з огляду на протидію західних урядів стосовно будь-якого зовнішнього покупця, робить продаж практично неможливим.

Зазначається, що торік Mubadala Investment Co. з Абу-Дабі відмовилася від потенційної покупки російських підрозділів UniCredit на підставі, що уряд США буде проти цього.

Raiffeisen і UniCredit шукають спосіб вийти з рф ще з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. За словами одного з джерел, ці західні банки, двоє з найбільших, що залишилися в росії, вважаються урядом Путіна важливими каналами для здійснення міжнародних платежів.

Під тиском Європейського центрального банку, який вимагає прискорити їх вихід з рф, керівники банків намагалися продати місцеві активи, щоб спосіб мінімізувати збитки, зменшити ризик ненавмисного порушення санкцій і обмежити потенційну репутаційну шкоду.

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Але росія ускладнює вихід з країни міжнародних банків. Уряд створив спеціальну комісію для погодження відчуження активів і зобов’язав підприємства продавати зі знижкою, а також сплатити «вихідний податок».

Минулого тижня російський уряд ще більше посилив ці правила, збільшивши вимогу щодо знижки до 60% замість попередніх 50%, а також більш ніж удвічі підняв «вихідний податок» до 35%.

Угоди на суму понад 50 млрд рублів ($515 млн) тепер також потребуватимуть схвалення російського диктатора. Цей крок був частково спрямований на те, щоб зберегти іноземні активи у рф, оскільки продаж банків означав би додатковий відтік капіталу.

UniCredit і Raiffeisen обмежили операції, але все ж дозволяють деякі платежі, в тому числі в іноземній валюті, якщо транзакції не підпадають під санкції. Це робить їх цінними активами для росії, яка з червня перебуває в кризі транскордонних платежів.

Якщо Raiffeisen і UniCredit залишать російський ринок, єдиним великим банком, що проводить операції у валюті, залишиться Газпромбанк. Він не потрапив під європейські санкції, зберігає доступ до SWIFT і продовжує отримувати платежі з Європи за експорт газу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Я_ __
Я_ __
18 жовтня 2024, 10:26
#
Треба було райфайзену і унікредіт швидше роздуплятися, а не задаватися цими питаннями на майже третій рік війни, коли всі нормальні компанії давно пішли з рф-ії.
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