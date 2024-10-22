Кінець «фіскальної жадібності»: В Аргентині ліквідували податкову службу

Уряд Аргентини ліквідував податкову службу — Федеральне управління державних доходів (AFIP) — і замінив її на «спрощене» Агентство зі зборів та митного контролю, скоротивши кількість співробітників на третину, передає Buenos Aires Times.

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Що відомо

«Те, що належить кожному аргентинцю, належить лише йому та нікому іншому. Жодному державному бюрократу не повинно бути делеговано право вказувати аргентинцю, що робити з його власністю», — заявив на пресконференції представник аргентинського президента Мануель Адорні.

Прессекретар заявив, що колишнє відомство багато років діяло як політична організація та використовувалося для «аморального переслідування» багатьох аргентинців. Він підкреслив, що аргентинська «фіскальна жадібність» закінчилася, і нагадав про слова президента Хав'єра Мілея, який пояснив: лібертаріанство — беззастережна повага до життя ближнього, заснована на принципі ненападу для захисту життя, майна та свободи.

Закриття AFIP «необхідне для ліквідації непотрібної бюрократії, яка перешкоджає економічній та комерційній свободі аргентинців», пояснила адміністрація президента.

Там також пояснили, що приблизно 3 тис. співробітників буде звільнено, оскільки їх «незаконно найняв» колишній уряд, це дозволить заощаджувати 6,4 млрд песо на рік — приблизно $6,5 млн.

Нове агентство збереже функції колишнього відомства у сферах нагляду за збором податків та митного моніторингу.