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21 жовтня 2024, 14:54

Уряд України може відновити поступове підвищення тарифів — оновлений Меморандум з МВФ

Уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться. Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ.

Уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Потенційні заходи реформ, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів», — йдеться у нагадуванні.

Підвищення тарифів будуть впроваджувати задля отримання можливості відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках газу, зокрема і після закінчення війни в Україні.

Читайте: Поступове зростання тарифів на комуналку: про що домовився уряд з МВФ

«Забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов'язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат, при цьому виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств», — пояснюється у документі.

Кабінет міністрів України планує прийняти дорожню карту, яка дозволить поступово лібералізувати ринки газу та електроенергії із планом реалізації, де будуть терміни на період після закінчення воєнного стану.

Нагадаємо

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, що не стосується електроенергії та холодної води.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Я_ __
Я_ __
21 жовтня 2024, 15:07
#
Ну нехай уряд читає укази ким чен зе — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-IX#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування»

Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на:
послуги з розподілу природного газу для побутових споживачів;
теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;
послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.
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0
nitrolog
nitrolog
21 жовтня 2024, 15:16
#
Так то ж закони для нас, а не для них)))
от ви і читайте))
вже стільки законів вони порушили що ніхто уваги не звертає, одним більше одним менше))
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0
Три літри
Три літри
21 жовтня 2024, 15:19
#
Закон не Біблія, його можно міняти

А електроенергія тут взагалі не згадується.

До того ж зверни увагу на ось ці слова:
Ініціатор(и) законопроекту:
Шмигаль Денис Анатолійович
Кому ж як не Уряду міняти закон який він і робив робив.
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0
Mini Mi
Mini Mi
21 жовтня 2024, 16:06
#
Закони не на часі
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