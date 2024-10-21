Уряд України може відновити поступове підвищення тарифів — оновлений Меморандум з МВФ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Потенційні заходи реформ, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів», — йдеться у нагадуванні.

Підвищення тарифів будуть впроваджувати задля отримання можливості відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках газу, зокрема і після закінчення війни в Україні.

Читайте: Поступове зростання тарифів на комуналку: про що домовився уряд з МВФ

«Забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов'язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат, при цьому виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств», — пояснюється у документі.

Кабінет міністрів України планує прийняти дорожню карту, яка дозволить поступово лібералізувати ринки газу та електроенергії із планом реалізації, де будуть терміни на період після закінчення воєнного стану.

Нагадаємо

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, що не стосується електроенергії та холодної води.