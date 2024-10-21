Уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться. Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ.
Уряд України може відновити поступове підвищення тарифів — оновлений Меморандум з МВФ
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Що відомо
«Потенційні заходи реформ, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів», — йдеться у нагадуванні.
Підвищення тарифів будуть впроваджувати задля отримання можливості відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках газу, зокрема і після закінчення війни в Україні.
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«Забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов'язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат, при цьому виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств», — пояснюється у документі.
Кабінет міністрів України планує прийняти дорожню карту, яка дозволить поступово лібералізувати ринки газу та електроенергії із планом реалізації, де будуть терміни на період після закінчення воєнного стану.
Нагадаємо
В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, що не стосується електроенергії та холодної води.
Коментарі - 4
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування»
Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на:
послуги з розподілу природного газу для побутових споживачів;
теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;
послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.
от ви і читайте))
вже стільки законів вони порушили що ніхто уваги не звертає, одним більше одним менше))
А електроенергія тут взагалі не згадується.
До того ж зверни увагу на ось ці слова:
Ініціатор(и) законопроекту:
Шмигаль Денис Анатолійович
Кому ж як не Уряду міняти закон який він і робив робив.