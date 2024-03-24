Поступове зростання тарифів на комуналку: про що домовився уряд з МВФ

Український уряд в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення. Про це йдеться в оновленому Меморандумі з МВФ.

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«Загалом потенційні заходи реформ включають поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам в очікуванні наявності бюджетних ресурсів», — йдеться у документі.

В Меморандумі зазначається, що стабілізація системи вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат (особливо після того, як війна закінчиться), з одночасним виділенням адекватних та цільових ресурсів для вразливих домогосподарств.

У документі також йдеться про те, що скасування з 29 грудня 2023 року мораторію на відключення споживачів-боржників сприятиме підвищенню платіжної дисципліни.

Реформи в енергетичному секторі

Згідно з документом, після закінчення війни програма реформ в енергетичному секторі вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках газу.

Кабінет міністрів ухвалить «Дорожню карту» поступової лібералізації ринків газу та електроенергії з чітким планом реалізації.

Також зазначається, що компанії теплокомуненерго накопичили значну заборгованість перед «Нафтогазом» до і після початку війни. Причина цього — різниця в тарифах і наслідки війни.

У зв'язку з цим буде встановлено обсяг простроченої заборгованості та фінансове становище за допомогою аналізу, проведеного авторитетною аудиторською фірмою (структурний маяк, кінець червня 2024 року).

Це допоможе прояснити розмір заборгованості та фінансове становище підприємств теплокомуненерго, включаючи причини накопичення заборгованості напередодні опалювального сезону 2024/25 року.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Мораторій на підвищення тарифів

В Україні наразі діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

В інфляційному звіті НБУ зазначається, що мораторій на підвищення тарифів може бути скасовано лише у 2025 році. При цьому, це станеться після скасування воєнного стану.