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18 жовтня 2024, 16:51

Орбан заблокував умову США для фінансування кредиту Україні на $50 мільярдів — Bloomberg

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заблокував спроби Європейського Союзу змінити санкційний режим щодо росії. Це є умовою, за якої США готові надати Україні додаткові кошти в рамках кредиту на загальну суму $50 млрд, що буде погашатися шляхом доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заблокував спроби Європейського Союзу змінити санкційний режим щодо росії.
Фото: pixabay.com

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На саміті ЄС у Брюсселі Орбан виконав свою обіцянку, заблокувавши ухвалення рішення щодо зміни санкційного режиму проти росії до виборів у США.

Наразі санкції ЄС проти рф потребують продовження кожні шість місяців, що вимагає одностайної підтримки всіх країн блоку. Євросоюз пропонує подовжити цей період до 36 місяців, але Орбан продовжує перешкоджати цій зміні.

Під час саміту кілька лідерів ЄС обговорювали з Орбаном це питання, але досягти домовленостей не вдалося, повідомили джерела агентства. Один із учасників зустрічі зазначив, що позиція Угорщини не має сенсу, оскільки призводить до додаткових витрат для ЄС.

США наполягають на подовженні терміну перегляду санкцій, обіцяючи в такому разі збільшити свій внесок у межах кредиту на $50 млрд, узгодженого країнами «Великої сімки» (G7).

Однак зміни до санкційного режиму вимагають одностайності, а вето Орбана фактично посилює фінансовий тягар ЄС у цьому плані допомоги Україні. Враховуючи позицію Угорщини, Єврокомісія передбачила можливість збільшення внеску ЄС до 35 млрд євро в рамках плану G7.

Нагадаємо

Лідери країн «Великої сімки» погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. Згідно з цим планом, частки ЄС і США у загальній сумі кредиту складатимуть по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися замороженими. Якщо цю вимогу США виконати не вдасться, Єврокомісія оголосила про намір збільшити частку ЄС до 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану.

Очікується, що Європарламент проведе голосування щодо цієї пропозиції наступного пленарного тижня 21−24 жовтня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
youknow
youknow
18 жовтня 2024, 17:21
#
Світові клоуни.
якійсь Вітя Орбан поклав *аком ЄС, збільшивши «фінансовий тягар ЄС у цьому плані допомоги».
«договорняк» та і годі. США просто хочуть стати більшим кредито давцем. світом править «$». В Україні іде війна за ресурси. вова путлєр вирішив зіграти на випередження, враховуючи «повільність» західних країн. але поки він в цьому плані смокче *уй. шкода лише людьских життів які потрапили під млин амбіцій та жадібності «кривавого карлика пу», який не враховував прагнення українців, жити з цивілізованим світом.
+
+15
Prya
Prya
18 жовтня 2024, 17:32
#
Трамп приде — порядок наведе
+
+15
bonv
bonv
18 жовтня 2024, 17:43
#
Пора вже орбану під зад дати з ЄС.
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