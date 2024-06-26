Стало відомо, хто зацікавлений в купівлі Ідея Банку

Польські акціонери Ідея Банку Getin Holding мають продати цей актив до кінця жовтня на вимогу НБУ . На банк вже претендують група ТАС Сергія Тігіпка, ПУМБ Ріната Ахметова та «Новій пошта» Вячеслава Клімова і Володимира Поперешнюка. Про це ідеться в редакційному тексті Forbes .

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Що відомо

Це може стати першою угодою з продажу банку на українському ринку від початку вторгнення рф.

Про інтерес Тігіпка розповіли двоє фінансистів, знайомих з перебігом продажу банку. Сам бізнесмен підтвердив цей інтерес, але вказав, що говорити про деталі зарано.

Про зацікавленість банку ПУМБ розповіли двоє топпосадовців фінансово-економічного блоку у владі. Вони спілкувалися на умовах анонімності, бо не уповноважені коментувати цю тему публічно. Про інтерес «Нової пошти» розказали троє топпосадовців.

І в ПУМБ, і в Новій пошті, і в самому Ідея Банку відмовились від коментарів. У Національному банку заявили у відповідь на запит Forbes, що поки не отримували документів від потенційних інвесторів.

Ідея Банк може коштувати від половини до одного капіталу, вважають опитані учасники ринку. У грошовому вимірі наразі це від майже $20 млн до близько $39 млн.