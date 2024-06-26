Польські акціонери Ідея Банку Getin Holding мають продати цей актив до кінця жовтня на вимогу НБУ. На банк вже претендують група ТАС Сергія Тігіпка, ПУМБ Ріната Ахметова та «Новій пошта» Вячеслава Клімова і Володимира Поперешнюка. Про це ідеться в редакційному тексті Forbes.
Стало відомо, хто зацікавлений в купівлі Ідея Банку
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Що відомо
Це може стати першою угодою з продажу банку на українському ринку від початку вторгнення рф.
Про інтерес Тігіпка розповіли двоє фінансистів, знайомих з перебігом продажу банку. Сам бізнесмен підтвердив цей інтерес, але вказав, що говорити про деталі зарано.
Про зацікавленість банку ПУМБ розповіли двоє топпосадовців фінансово-економічного блоку у владі. Вони спілкувалися на умовах анонімності, бо не уповноважені коментувати цю тему публічно. Про інтерес «Нової пошти» розказали троє топпосадовців.
І в ПУМБ, і в Новій пошті, і в самому Ідея Банку відмовились від коментарів. У Національному банку заявили у відповідь на запит Forbes, що поки не отримували документів від потенційних інвесторів.
Ідея Банк може коштувати від половини до одного капіталу, вважають опитані учасники ринку. У грошовому вимірі наразі це від майже $20 млн до близько $39 млн.
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