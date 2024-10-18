Анонсований Мінекономіки освітній проєкт стартував у Черкасах

Оголошений раніше всеукраїнський освітній проєкт «Джерело Енергії» стартував. Перший захід в рамках спільного проєкту Sense Bank, Міністерства економіки України, Фонду розвитку підприємництва та Фонду енергоефективності пройшов у середу 16 жовтня у Черкасах.

Заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, наголосив, що важливо підвищувати обізнаність малого і середнього бізнесу та громад у питаннях енергоефективності, оскільки енергонезалежність України є пріоритетом Уряду.

«Забезпечення енергонезалежності України — це не тільки відновлення генеруючих потужностей, а й реалізація заходів з підвищення енергоефективності на місцях. Проєкт „Джерело Енергії“ — це серія семінарів для представників ЖБК, ОСББ, місцевої влади та громад, а також малого та середнього бізнесу, щодо впровадження енергоефективних рішень та залучення пільгового фінансування в рамках державної підтримки енергетичних проєктів. Спільними зусиллями ми зможемо забезпечити українців електроенергією та теплом цієї зими», — зазначив Андрій Телюпа.

Член Правління Sense Bank Андрій Соколов заявив, що завдяки таким зустрічам клієнти можуть отримати практичні поради, які допоможуть підготуватись до зими та підвищити свою енергетичну незалежність.

«Для нас, як для державного банку, важливо розповісти нашим клієнтам про ті кроки, які варто зробити позичальнику для отримання кредитних коштів на реалізацію енергоефективного проєкту. Часто представники органів місцевого самоврядування, бізнесу та ОСББ маючи обмаль інформації не наважуються на використання інструментів пільгового кредитування задля забезпечення власної генерації. Саме тому ми вбачаємо у цьому проєкті надзвичайну важливість та актуальність», — підкреслив Андрій Соколов.

«Ми раді бути учасниками цієї освітньої програми для підприємців, адже завдяки обізнаності наші громадяни матимуть можливість скористатися грантовою підтримкою та розвинути, або ж підтримати свій бізнес в умовах війни» — зазначив Віктор Катренич, заступник Голови Правління Фонду розвитку підприємництва.

Також на зустрічі з представниками територіальних громад, бізнесу та ОСББ спікери презентували свої програми пільгового кредитування та розповідали про практичні кейси залучення кредитного фінансування на їхню реалізацію.

«Цьогоріч країна, як ніколи синхронно готується до опалювального сезону і створення децентралізованої генерації — один з ключових напрямів підготовки до зими, визначений на державному рівні, — прокоментував Єгор Фаренюк, директор Фонду енергоефективності. — Фонд енергоефективності не стоїть осторонь, весною ми запустили грантову програму „ГрінДІМ“, спрямовану на впровадження альтернативних джерел енергії у житловому секторі. За цією програмою Фонд надає гранти ОСББ та ЖБК у розмірі 70% вартості обладнання сонячних електростанцій та теплових насосів, які встановлюються у багатоповерхівках для генерації енергії природи на загальнобудинкові потреби. Рішення Уряду щодо доступного кредитування співвласників будинків для участі у цій програмі значно посилила її можливості».



Нагадаємо, що 3 жовтня Sense Bank, Міністерство економіки України, Фонд розвитку підприємництва та Фонд енергоефективності підписали спільний меморандум, метою якого є спільні зусилля задля підвищення рівня обізнаності територіальних громад, бізнесу та ОСББ про діючі пільгові програми енергетичного кредитування.