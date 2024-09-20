Raiffeisen продав білоруський бізнес компанії з ОАЕ. Про це повідомляється в пресрелізі банку.

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Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) підписала угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів про продаж та вихід зі складу власників білоруського Пріорбанку.

Згідно з повідомленням, Raiffeisen Bank International продає Soven 1 Holding Limited 87,74% частки в білоруському Пріорбанку та його дочірніх компаніях.

«Завершення цієї угоди дасть змогу RBI успішно піти з білоруського ринку і тим самим знизити складність своєї операційної діяльності відповідно до своєї стратегії зниження ризиків у Східній Європі», — повідомили в австрійському банку.

Закриття угоди, яку ще мають схвалити регулювальні органи, очікується у четвертому кварталі 2024 року.

RBI вважає, що угода може спричинити збитки для групи близько 300 млн євро внаслідок різниці між ціною продажу та балансовою вартістю Пріорбанку.

На момент закриття угоди очікується негативний вплив на рівні 500 млн євро на консолідований прибуток групи.

Проте це не вплине на нормативний капітал і коефіцієнти достатності капіталу групи RBI, йдеться в повідомленні.

Пріорбанк працює в Білорусі з кінця 1989 року, з 2003 року — у складі групи RBI. Належить до найбільших білоруських банків за розміром активів.