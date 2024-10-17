Україна отримала від Канади майже $300 млн (400 млн канадських доларів) фінансування на пільгових умовах. Про це 17 жовтня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
17 жовтня 2024, 12:48
Україна отримала від Канади майже $300 млн на пільгових умовах
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Що відомо
Кошти вже надійшли до державного бюджету, зазначив Шмигаль і подякував Канаді за незмінну солідарність.
Від початку повномасштабної війни Україна отримала від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки.
З цих коштів уряд фінансує найважливіші бюджетні видатки, зазначив премʼєр.
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Умови кредитування
Фінансування в рамках укладеної угоди буде спрямоване на забезпечення пріоритетних видатків Державного бюджету України.
Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка — 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.
Джерело: Мінфін
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