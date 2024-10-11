Україна отримає $300 мільйонів пільгового фінансування від уряду Канади

Сьогодні, 11 жовтня, Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Четверту додаткову угоду з Урядом Канади щодо додаткового кредиту в обсязі 400 млн канадських доларів (майже $300 млн). Кошти буде залучено через Адміністративний рахунок МВФ. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Фінансування в рамках укладеної угоди буде спрямоване на забезпечення пріоритетних видатків Державного бюджету України.

Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка — 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

Очікується, що кошти найближчим часом надійдуть до загального фонду державного бюджету.

«Канада є одним із лідерів у підтримці України та стратегічним партнером, який надає значну допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення. Пряма бюджетна підтримка з лютого 2022 року сягає понад $5 млрд», — зазначив Марченко.