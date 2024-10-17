monobank презентував нову послугу — «Групові витрати». Вона дає змогу розділити чек між кількома людьми. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
17 жовтня 2024, 12:58
«Групові витрати»: monobank запустив нову послугу
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Тепер в застосунку можна створити групу з контактами, потім додати туди витрати з вашої виписки або ввести їх вручну й вибрати — хто з контактів скільки винен.
Щоб скористатися послугою, у застосунку слід натиснути «Переказати на картку».
Завдяки запуску «Групових витрат» користувачам більше не треба буде копіювати картку та скидати її по чатах разом із фото чека.
«Вишенька на торті: можете раз на добу відправити нагадування від монобанку всім, хто ще не повернув гроші», — зазначив Гороховський.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що monobank спростив перекази на IBAN.
Джерело: Мінфін
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