«Групові витрати»: monobank запустив нову послугу

monobank презентував нову послугу — «Групові витрати». Вона дає змогу розділити чек між кількома людьми. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський .

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тепер в застосунку можна створити групу з контактами, потім додати туди витрати з вашої виписки або ввести їх вручну й вибрати — хто з контактів скільки винен.

Щоб скористатися послугою, у застосунку слід натиснути «Переказати на картку».

Завдяки запуску «Групових витрат» користувачам більше не треба буде копіювати картку та скидати її по чатах разом із фото чека.

«Вишенька на торті: можете раз на добу відправити нагадування від монобанку всім, хто ще не повернув гроші», — зазначив Гороховський.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що monobank спростив перекази на IBAN.