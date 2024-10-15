monobank спростив перекази на IBAN

Команда monobank анонсувала нову версію застосунку, в яку додала корисне нововведення. Про це розповів один із засновників банку Олег Гороховський .

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Користувачі monobank тепер можуть швидко і без зайвих проблем переказувати гроші за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN). В платежах за IBAN тепер підтягуються ваші контакти.

Крім того, користувачі тепер можуть додавати в обрані тих, із ким регулярно перекидається грошима.

Оновлення ймовірно пов'язане з тим, що тепер перекази по IBAN стануть популярнішими. З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб із карти на карту (P2P, C2C). Але ці обмеження поки не стосуються платежів за реквізитами IBAN.