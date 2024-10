Найбільше IPO у Японії: Tokyo Metro залучила $2,3 млрд

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

IPO стало найбільшим у Японії з моменту розміщення акцій SoftBank Corp., телекомунікаційного підрозділу SoftBank Group, більш ніж на $20 млрд ієн у 2018 році.

Папери Tokyo Metro були продані за ціною 1,2 тис. ієн за заявленого діапазону розміщення 1,1−1,2 тис. ієн. Загалом компанія розмістила 290,5 млн акцій, причому 80% розміщених паперів було продано японським інвесторам, решта — іноземним.

До моменту IPO уряду Японії належало 53,42% Tokyo Metro, міській владі Токіо — 46,58%. Після розміщення акцій їхня сукупна частка в компанії скоротиться вдвічі, зазначає Bloomberg.

Організаторами IPO виступили Nomura Holdings Inc., Mizuho Financial Group Inc. та японський підрозділ Goldman Sachs Group Inc.

Tokyo Metro є оператором дев'яти ліній метро, які щодня перевозять понад 6,5 млн пасажирів.