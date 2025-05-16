Кабмін виділив майже 900 мільйонів на відбудову Запорізької та Харківської областей

Кабінет Міністрів ухвалив рішення спрямувати 896 млн грн на проєкти відбудови у Запорізькій та Харківській областях. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Уряд виділив 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області і 598 млн грн на проєкти відбудови в Харківській області.

За словами Шмигаля, відповідні кошти будуть виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом цього року з відповідного Фонду вже виділено понад 7 млрд грн.

«З 2022 року ми вже відновили десятки тисяч об'єктів енергетики, житла, соціальної, транспортної та критичної інфраструктури», — заявив Шмигаль.

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Він також додав, що більше ніж 100 тисяч українських родин отримали виплати та сертифікати за програмою «єВідновлення». Крім того, погоджено виплати для майже 94 тисяч родин щодо компенсації за пошкоджене житло. Видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла на заміну зруйнованого.