Уряд Японії та влада Токіо готує до виведення на біржу Токійське метро. IPO заплановано на жовтень і очікується, що в результаті публічного розміщення акцій метро отримає ринкову оцінку в $4,7 млрд, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.
19 серпня 2024, 19:42
Найбільше IPO в Японії: Влада готує до виведення на біржу Токійське метро
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Що відомо
Це буде найбільше IPO в Японії з 2018 року, коли на біржу вийшов телекомунікаційний підрозділ SoftBank Group ($23,5 млрд).
Токійське метро належить японському уряду (53,4%) та адміністрації метрополії Токіо (46,6%).
За словами джерел, власники метро планують протягом тижня організувати зустріч брокерських компаній для обговорення питань IPO та очікують отримати схвалення лістингу від Токійської фондової біржі вже в середині вересня.
Японський уряд планує використати кошти від IPO на погашення облігацій реконструкції, випущених після землетрусу та цунамі 2011 року.
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Джерело: Мінфін
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