Видатки загального фонду держбюджету зросли на чверть

За січень-квітень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,2 трлн грн, що на 239,6 млрд грн, або на 25,3% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у квітні було витрачено 329,9 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби від 15 травня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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У структурі видатків найбільше спрямовано:

475,2 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у квітні - 125,7 млрд грн) або 40,1% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — квітень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 86,7 млрд грн, або на 22,3%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 365,2 млрд гривень (у квітні - 96,6 млрд грн);

160,4 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у квітні - 49,1 млрд грн) або 13,5% від загального обсягу видатків. У тому числі:

83,9 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

50,2 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

212,9 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у квітні - 54,1 млрд грн) або 18% від загального обсягу видатків, що на 25,7 млрд грн або на 13,7% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі:

74,2 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

33,7 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

20,7 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

163 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у квітні - 40,6 млрд грн) або 13,7% від загального обсягу видатків. У тому числі:

149,2 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

7,2 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

92,5 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у квітні - 34 млрд грн) або 7,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 28 млрд грн, або на 43,4%);

53,9 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у квітні - 15,3 млрд грн) або 4,5% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 3,1 млрд грн, або на 6,1%).