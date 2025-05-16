Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу досягла $10,7 трлн

За даними рейтингу Kantar BrandZ 2025, загальна вартість 100 найцінніших брендів світу зросла до рекордних $10,7 трлн, що на $9,3 трлн більше, ніж 20 років тому. Про це пишуть на сайті Kantar.

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Географічний розподіл

Американські бренди займають 82% вартості рейтингу (проти 63% у 2006 році), китайські подвоїли свою частку до 6%, а європейські знизили з 26% до 7%.

Лідери та новачки

Apple четвертий рік поспіль очолює рейтинг із вартістю $1,3 трлн. До списку повернулися Spotify, Airtel (найшвидше зростаючий телеком-бренд), Mercado Libre, Zara та канадський RBC, який показав найбільший приріст серед фінансових брендів поза США. Серед новачків — Stripe, Chipotle, а ChatGPT дебютував на 60 місці. Amazon збільшив вартість на 50% до $866 млрд, Instagram і TikTok зросли на 101% і 25% відповідно.

Секторальні зміни

Роздрібна торгівля зросла на 48% після пандемії, алкогольна індустрія втратила 11% через зміну споживчих звичок, а сектор розкоші впав на 2% через зміну вподобань у Китаї.

Ключові тенденції

71% доданої вартості створили бренди, які змінили свої галузі або започаткували нові. Аналітики зазначають, що найцінніші бренди стабільно перевищують ринкові індекси навіть у кризові періоди.