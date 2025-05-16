Україна ратифікувала угоду з США про використання надр — Зеленський підписав закон
Головне за тиждень: угода про надра, Китай й США домовились, біткоїн-резерв
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що ратифікує угоду між Україною та США про співпрацю у сфері рідкісноземельних металів. Відповідний законопроєкт № 0309 повернуто із підписом президента у понеділок, 12 квітня, повідомляється на сайті парламенту.
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,3%
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік із 3,5% до 3,3%, залишивши прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови припинення війни.
НБУ назвав причини зростання цін у квітні
У квітні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Зростання споживчих цін було дещо нижчим за траєкторію прогнозу Національного банку, повідомляє пресслужба регулятора.
США і Китай домовилися про 90-денну паузу в торговій війні
Сполучені Штати та Китай на три місяці зменшать взаємні мита, щоб послабити торговельну напругу та знайти рішення для суперечок.
ЄС планує підвищити мита на імпорт з України — ЗМІ
Європейський Союз планує суттєво підвищити мита на імпорт з України вже з початку червня 2025 року.
Гетманцев спростував чутки про запуск стратегічного біткоїн-резерву
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в український парламент не планує запускати жодних резервів, зокрема стратегічних, тим більше у криптовалюті.
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