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16 травня 2025, 20:00

Головне за тиждень: угода про надра, Китай й США домовились, біткоїн-резерв

Україна ратифікувала угоду з США про використання надр — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що ратифікує угоду між Україною та США про співпрацю у сфері рідкісноземельних металів. Відповідний законопроєкт № 0309 повернуто із підписом президента у понеділок, 12 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік із 3,5% до 3,3%, залишивши прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови припинення війни.

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Джерело: Мінфін
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