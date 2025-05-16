Головне за тиждень: угода про надра, Китай й США домовились, біткоїн-резерв

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що ратифікує угоду між Україною та США про співпрацю у сфері рідкісноземельних металів. Відповідний законопроєкт № 0309 повернуто із підписом президента у понеділок, 12 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,3%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік із 3,5% до 3,3%, залишивши прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови припинення війни.

НБУ назвав причини зростання цін у квітні